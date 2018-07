Las 10 corporaciones que dominan el mundo en la sombra

¿QUIÉN DIRIGE LA ECONOMÍA MUNDIAL?

¿Quién dirige la economía mundial, los políticos? En realidad los verdaderos amos del mundo son grandes empresas, pero cuáles. Uno de las grandes corporaciones es el mayor productor de semillas del mundo, a simple vista no parece muy rentable, pero piensen ¿cuántas cosas dependen de lo que crece de una semilla? Entre estas empresas también encontramos a la que ocupa el tercer puesto de empleadores mundiales, sólo tiene por delante en el ranking al ejército chino y al estadounidense. En esta larga lista no podía faltar la información, es decir, una industria de medios de comunicación. Muchos ya estarán imaginando algunos nombres. Pero para los que todavía no lo tengan muy claro Flooxer ha elaborado la lista de las 10 corporaciones que dominan el mundo.