Comprar una vivienda vuelve a ser insostenible: las familias destinan más de una cuarta parte de su sueldo a pagar la hipoteca

Rubén y su pareja tendrán que destinar un 30% de su sueldo cada mes a pagar su nueva casa. Un esfuerzo que según ellos, pueden permitirse. "Nos sale mejor afrontar una hipoteca que un alquiler ahora mismo", comenta el futuro comprador.

De media las casas se han encarecido en el último trimestre casi un 5%, mientras los que los sueldos han subido 10 veces menos. "Hemos notado una desaceleración de las ventas porque ha habido un incremento del precio que no se corresponde con la subida de los salarios", explica Antonio Segura, gerente inmobiliario de Inmoselo.

Este alza en los precios, según el informe de la sociedad de tasación Tinsa, ha hecho que en Barcelona y Madrid empiece a ser insostenible para las familias comprar una casa, ya en este momento tendrían que destinar más de una cuarta parte su sueldo a pagar la hipoteca. "El 25% es un indicador, a medio plazo, amte posibles tensiones en el acceso a la vivienda", asevera Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación Tinsa.

En Valencia, las casas se han encarecido un 12%, lo que no ha desanimado a compradores como Dina. "A mí personalmente no me influye porque he tomado esa decisión y tiene suficientes garantías", dice la futura compradora porque en el peor de los escenarios cree que sería fácil alquilarla.