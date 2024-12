¿Cómo puede afectarnos al bolsillo y a la cesta de la compra el acuerdo con Mercosur?

Ya están listas las nuevas movilizaciones, con tractoradas incluidas, para este lunes. Los agricultores, que tienen que amoldarse a los normas europeas como restringir el uso de fitosanitarios nocivos para la salud, temen que el acuerdo con Mercosur abra la puerta a competencia desleal, ya que pueden ofrecer productos más baratos de producir y sin normas medioambientales. Pero ¿Cómo puede afectar a los consumidores a la hora de hacer la compra?

En primer lugar, los agricultores apuntan a un impacto negativo directo en productos concretos como el azúcar, el arroz, el maíz o en la miel, puesto que a los países americanos les cuesta mucho menos producirla. De este modo, su precio en esta parte del Atlántico bajaría, mientras que su producción en España se convertiría en inviable debido a los costes. Algo similar a lo que ocurriría con la carne de cerdo y de pollo.

Todos estos productos se consideran sensibles, por eso las negociaciones en este aspecto también lo han sido. Critican que los ganaderos españoles competirían de forma directa con países como, por ejemplo, Brasil. Precisamente, uno de los países que más porcino y vacuno produce, y a un precio mucho más bajo.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, le resta peso a este problema, pues asegura que no habrá una avalancha de carne americana, y que solo entrará "un filete por persona al año". Lo cual le lleva a descartar que vaya a haber un gran impacto ni en los precios ni en la economía de los ganaderos españoles.

Incluso, desde el Gobierno insisten en lo que ganamos con el acuerdo con Mercosur, en productos marca España como son el aceite de oliva, el queso, el vino y las conservas. Sobre ello, aseguran implicará más exportaciones, más ventas, y mejores precios para España. De todas formas, esto son aún castillos en el aire, porque al acuerdo aún le queda tiempo para ser ratificada tras el visto bueno de todos los países europeos.

Aun así, el sector primario español advierte de que este pacto permitirá la entrada a territorio europeo de 99.000 toneladas de carne de vacuno de terceros países, que entrarían sin aranceles y sin estar sujetos a la misma normativa que los ganaderos españoles están exigidos a cumplir. Entre ellos está César Monjes, el cual pertenece a la tercera generación de ganaderos en una granja de Los Huertos, en Segovia

Monjas también es presidente de ASAJA Segovia y explica a laSexta que "producen más barato porque tienen otras normas, utilizan herramientas y antibióticos que aquí ya hace tiempo que no se pueden usar". Cada año en España, desaparecen entre un 5 y un 7% de explotaciones familiares por falta de rentabilidad.

En esa línea, sostiene que "a lo mejor con una parte de la ganadería sobrevives y compensas las pérdidas de la agricultura, pero solo en agricultura este año hay muchas zonas que han trabajado a pérdidas". Situación que se agrava en el caso del cereal: "Nosotros no podemos competir con esos países, sobre todo por sus normativas laborales", critica Pablo Rincón, secretario general de ASAJA Segovia.

Por todo ello, piden recuperar el principio de preferencia comunitaria y cláusulas espejo, puesto que "no se puede permitir ni es lógico que nos importen productos de terceros países cuando sus estándares de producción son muy básicos o incluso inexistentes", lamenta Rincón. Si bien no se rinde y asegura que seguirán "reivindicando porque si no será la ruina del sector agrícola y ganadero español". Por eso, saldrán de nuevo a la calle con sus tractores con los que llegarán a las puertas del Ministerio de Agricultura.