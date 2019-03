Caja Madrid sólo habría vendido preferentes a ahorradores y familias

Familias ahorradoras convertidas en los grandes estafados de las preferentes de Bankia. Ahora es un documento de la propia Comisión Nacional de Valores el que lo demuestra.



Según expresa Juan Ignacio Moreno de Acevedo, abogado de 15MpaRato, "el 100% se vendió a no profesionales y el 98,9% a particulares, ciudadanos".



El 15MpaRato ha conseguido el informe al que ha tenido acceso un equipo de laSexta Noticias. De los 3.000 millones de euros emitidos, cero se vendieron a grandes inversores. Casi todo lo colocaron a pequeñas y medianas empresas y sobre todo a 77.000 familias a las que le vendieron 28 millones de títulos.



Para saber lo que les supuso en euros es preciso multiplicar esa cantidad por 100. El resultado: 2.8000 millones de euros, un producto engañoso que acabó por arruinar sobre todo a familias y personas mayores.



Un preferentista explica que él y su esposa han sido engañados. En definitiva, los afectados denuncian que les vendieron un producto engañoso y sin suficiente información.



La entidad decía que su producto era bueno, y todo a pesar de que tres agencias calificaron de "bono basura" las preferentes en 2009. Es lo que significa esta BBB-, pero la banca se aprovechó de la falta de conocimiento de los afectados.



La asociación ADICA denuncia que los preferentistas fueron víctima de una estafa y cree que las cifras del FROB son un engaño. Manuel Pardos, su presidente, considera que "pese a que afirman que al menos el 50% pueden recuperar su dinero en el arbitraje, nosotros calculamos que no llega la cifra al 23%".



Los afectados denuncian que el arbitraje del Gobierno, pensado para separar a ahorradores de grandes inversores, ya no tiene sentido porque este documento demuestra que todos eran ahorradores. De las 182.000 solicitudes, solo 11.600 han recuperado su dinero.