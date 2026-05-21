Bruselas adelanta que el paro en España bajará este año "del 10% por primera vez desde 2008" y lleva al 2,4% la previsión de PIB

El dato Según las previsiones de la Comisión Europea, la tasa de paro se reducirá al 9,9% en 2026 y al 9,6% en 2027, creciendo un 2,3% en 2026 y un 1,4% en 2027, frente al 0,4% en ambos años de la zona euro.

España se enfrenta a un panorama económico complicado debido a la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz. Sin embargo, las previsiones de la Comisión Europea son relativamente positivas para el país. El PIB de España crecerá un 2,4% este año y un 1,9% en 2027, superando las expectativas de la eurozona. Además, la tasa de paro caerá por debajo del 10% por primera vez desde 2008, con un crecimiento del empleo del 2,3% en 2026 y del 1,4% en 2027. La inflación alcanzará el 3% este año, pero será menor que en el resto de la eurozona. La deuda pública también disminuirá, bajando del 100% en 2026.

España sale más o menos airosa de unas previsiones de la Comisión Europea que empeoran el escenario económico de cara a los próximos dos años, causado por el impacto de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz. El PIB de la eurozona aumentará un 0,9% en 2026 y un 1,2 % el siguiente, frente al 1,2% y el 1,4% que Bruselas calculaba en otoño). Mientras, la expansión en el conjunto del bloque será del 1,1% este año y un 1,4% en 2027, tres y una décima menos que el cálculo anterior.

La guerra también afectará a la inflación, que subirá un punto hasta llegar al 3% en la eurozona y al 3,1% en la UE este año, antes de moderarse al 2,3% y el 2,4%, respectivamente el año que viene, lejos del objetivo del 2% del Banco Central Europeo.

Centrándonos en la situación de España, destacan los datos de creación de empleo, que según Bruselas hará que la tasa de paro baje del 10% por primera vez desde 2008. Concretamente, el empleo crecerá un 2,3% en 2026 y un 1,4% en 2027, frente al 0,4% en ambos años de la zona euro, situando la tasa de paro en un 9,9% en 2026 y en un 9,6% en 2027.

Según la Comisión Europea, el PIB de España subirá una décima más respecto al ejercicio de proyecciones de otoño, situándose en un 2,4% este año y en un 1,9% en 2027, por encima de las previsiones de la zona euro (0,9% y 1,2%, respectivamente).

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa celebran que estas previsiones mejoren incluso sus proyecciones para este año, para el que el Ministerio vaticinaba un crecimiento del 2,2%.

España sí igualará el nivel de inflación del 3% que sufrirá el conjunto de la zona euro, aunque el repunte en nuestro país será menor (de tres décimas frente a nueve). En 2027, la inflación será dos décimas superior a la de la zona euro, situándose en un 2,7% frente al 2,5% de la zona euro.

También se prevé que la deuda pública caiga por primera vez del umbral del 100% por primera vez desde 2013, concretamente al 99,6% en 2026 y al 98,9% en 2027.

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