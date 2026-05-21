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Previsiones de Bruselas

Bruselas adelanta que el paro en España bajará este año "del 10% por primera vez desde 2008" y lleva al 2,4% la previsión de PIB

El dato Según las previsiones de la Comisión Europea, la tasa de paro se reducirá al 9,9% en 2026 y al 9,6% en 2027, creciendo un 2,3% en 2026 y un 1,4% en 2027, frente al 0,4% en ambos años de la zona euro.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto al comisario de Economía, Valdis Dombrovskis (d)El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto al comisario de Economía, Valdis Dombrovskis (d)Agencia AP
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España sale más o menos airosa de unas previsiones de la Comisión Europea que empeoran el escenario económico de cara a los próximos dos años, causado por el impacto de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz. El PIB de la eurozona aumentará un 0,9% en 2026 y un 1,2 % el siguiente, frente al 1,2% y el 1,4% que Bruselas calculaba en otoño). Mientras, la expansión en el conjunto del bloque será del 1,1% este año y un 1,4% en 2027, tres y una décima menos que el cálculo anterior.

La guerra también afectará a la inflación, que subirá un punto hasta llegar al 3% en la eurozona y al 3,1% en la UE este año, antes de moderarse al 2,3% y el 2,4%, respectivamente el año que viene, lejos del objetivo del 2% del Banco Central Europeo.

Centrándonos en la situación de España, destacan los datos de creación de empleo, que según Bruselas hará que la tasa de paro baje del 10% por primera vez desde 2008. Concretamente, el empleo crecerá un 2,3% en 2026 y un 1,4% en 2027, frente al 0,4% en ambos años de la zona euro, situando la tasa de paro en un 9,9% en 2026 y en un 9,6% en 2027.

Según la Comisión Europea, el PIB de España subirá una décima más respecto al ejercicio de proyecciones de otoño, situándose en un 2,4% este año y en un 1,9% en 2027, por encima de las previsiones de la zona euro (0,9% y 1,2%, respectivamente).

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa celebran que estas previsiones mejoren incluso sus proyecciones para este año, para el que el Ministerio vaticinaba un crecimiento del 2,2%.

España sí igualará el nivel de inflación del 3% que sufrirá el conjunto de la zona euro, aunque el repunte en nuestro país será menor (de tres décimas frente a nueve). En 2027, la inflación será dos décimas superior a la de la zona euro, situándose en un 2,7% frente al 2,5% de la zona euro.

También se prevé que la deuda pública caiga por primera vez del umbral del 100% por primera vez desde 2013, concretamente al 99,6% en 2026 y al 98,9% en 2027.

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