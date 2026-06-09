Prometen, prometen... y nadie cumple: los compromisos en campaña de los políticos que van desde los preservativos gratis al problema de la vivienda

¿Por qué es importante? Hasta en cuatro ocasiones el Gobierno ha prometido que va a ofrecer estos anticonceptivos a los jóvenes de entre 16 y 22 años, como el sector que menos poder adquisitivo tiene. Ahora, ha explicado que estos condones se repartirán desde 2027.

El Gobierno ha prometido en cuatro ocasiones distribuir preservativos gratis a jóvenes de 16 a 22 años, un anuncio reiterado que se espera implementar en 2027. Este tipo de promesas incumplidas es común en la política, como lo demostró Isabel Díaz Ayuso al prometer plantas para combatir el cambio climático en Madrid, una medida que nunca se concretó. También se han prometido eliminar los aforamientos políticos, algo que Pedro Sánchez propuso en 2018 sin éxito. Las puertas giratorias y la crisis de vivienda son otros problemas que se prometen solucionar, pero que siguen sin resolverse, a menudo utilizados en campañas políticas sin resultados concretos.

Hasta en cuatro ocasiones el Gobierno ha prometido que va a dar preservativos gratis a los jóvenes de entre 16 y 22 años, como el sector que menos poder adquisitivo tiene. Ahora, ha explicado que estos condones se repartirán desde 2027, pero tal y como se avanzaba, es un anuncio que se ha escuchado más veces. Se trata de un ejemplo más de eso que hacen algunos políticos de "prometer, prometer hasta... vovler a promerter".

Y es que lo hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en campaña electoral con eso de que si ganaba iba a regalar una plantita a cada uno como medida para atajar el cambio climático y la contaminación en Madrid. Una planta por casa, por balcón o por habitante que nunca quedó muy claro, porque nunca llegó.

Una promesa que siempre vuelve es la de eliminar privilegios de los políticos, en concreto, los aforamientos. El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba en 2018 una reforma constitucional exprés para acabar con ellos, que, sin embargo, ocho años después no ha llegado, pues sigue habiendo aforados. De aquellas todavía existía Ciudadanos, desde donde surgió una moción para eliminarlos. Tanto Partido Popular (PP) como PSOE la apoyaron, pues decían que todos querían. Tampoco hubo éxito.

En la misma línea se han sucedido los intentos de acabar con las puertas giratorias. De hecho, Sánchez lo lleva prometiendo desde 2014, es decir, han pasado 12 años y todavía se está debantiendo. En el PP más de lo mismo, pues ya en 2021 aseguró que había que acabar con las puertas giratorias, pero limitado a la justicia.

Otra promesa que se repite es la de solucionar uno de los mayores problemas del país, la vivienda. El Gobierno anunció 183.000 viviendas públicas, y de momento, no se ha llegado a esa cifra, pues gran parte de las competencias la tienen las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el PP, quienes también aseguran en campaña que se centrarán en este problema. Después, una vez más, nadie ha conseguido solucionar.

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