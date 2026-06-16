Cómo la crisis de la vivienda deteriora el bienestar emocional de los jóvenes en España

Los detalles Un estudio, elaborado por el Consejo de Juventud de España, Fad Juventud y Oxfam Intermón, resume el impacto enorme de la crisis de vivienda en la salud mental en personas de entre 18 y 34 años:

La crisis de la vivienda en España está afectando gravemente la salud mental de los jóvenes, según un informe de varias organizaciones, incluido el Consejo de Juventud de España. Personas de entre 18 y 34 años enfrentan dificultades para emanciparse debido a los altos costos de vivienda, lo que genera ansiedad y frustración. El 42% de los jóvenes afectados percibe su salud mental como regular o mala, especialmente aquellos que destinan más del 50% de sus ingresos al alquiler. La situación demanda soluciones estructurales, ya que el bienestar emocional de esta generación está en juego, según expertos consultados por laSexta.

Si vives en casa de tus padres, te guste más o menos, debes seguir sus normas: hacerte la cama, tener la habitación ordenada, meter tu plato en el lavavajillas. Hasta ahí todos o casi todos de acuerdo. El problema surge cuando esa realidad se repite cuando tú ya tienes 20, 30 o hasta 40 años. Eso genera ansiedad, frustración... No poder tener tu propia casa también impacta en la salud mental.

Estar solo unos segunditos con Roger buscando casa es desesperarse. Tiene 32 años, trabaja y lleva meses obsesionado, sin encontrar nada, hasta casi enfermar: "La ansiedad era tal que hablándolo con una terapeuta me dijo: 'Tienes que parar y darte un tiempo'", confiesa a laSexta.

A Jorge, con 27 años, la vida se le ha quedado estancada y le atormenta: "No puedes estar con tus padres toda la vida. Necesitas tu espacio, tu independencia". Un agobio que nace enseguida, ya en la universidad: estudiantes que ven cómo el alquiler se lo come todo, incluso su ilusión, cuando debería estar arriba, a punto de terminar la carrera.

No hace falta rascar mucho para ver reflejados en la calle los resultados de un nuevo informe 'Habitar la incertidumbre: vivienda, juventud y malestar estructural', elaborado por el Consejo de Juventud de España, Fad Juventud y Oxfam Intermón, que resume el impacto enorme de la crisis de vivienda en la salud mental en personas de entre 18 y 34 años.

Según este docuemento, la crisis de la vivienda deteriora el bienestar emocional de la juventud española: el 42 % de quienes la sufren percibe su salud mental como regular o mala. Detrás de este porcentaje, se encuentran situaciones de sobreesfuerzo económico y dificultades para emanciparse que se asocian a peores niveles de bienestar emocional.

Además, otros datos preocupantes: la población joven que estaba en situación de carencia material severa sufrió algún tipo de problema psicológico; la incidencia de mala salud mental se duplica entre quienes destinan más del 50% de sus ingresos a este gasto frente a quienes dedican menos del 30%, casi un 64% de quienes tiene carencias materiales sufre una mala salud mental y un 38% sufre soledad no deseada.

"Las y los jóvenes de 16 a 34 años que destinan más de la mitad de sus ingresos a pagar la vivienda. La mala salud mental se duplica respecto a quienes destinan menos del 30%", afirma Julia García Oxfam Intermon. Y es que "las soluciones no son individuales sino estructurales", afirma por su parte Anna Sanmartín, directora de Investigación de Fad Juventud.

Porque de nada sirve decirles dar a los jóvenes lemas 'Mr Wonderful', decirles que pueden con todo o que de ellos depende su futuro, para dejarlos luego haciendo un scroll infinito en el portal inmobiliario.

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