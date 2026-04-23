Atresmedia mantiene su liderazgo en audiencias y logra unos ingresos netos de 237,3 millones en el primer trimestre de 2026

Los detalles Con 20 años de vida, laSexta ha alcanzado una cuota de pantalla del 6,2%, superando en marzo a su máximo competidor. En fin de semana, Noticias 14H ha logrado su mejor dato en cuatro años; la edición de la noche, en más de cinco.

Atresmedia ha iniciado 2026 consolidando su liderazgo en audiencias y diversificación de ingresos. En el primer trimestre, alcanzó ingresos netos de 237,3 millones de euros, con un beneficio neto de 23,8 millones. Su posición financiera neta mejoró a 97,1 millones. Antena 3 lidera la televisión con un 12,8% de cuota, mientras laSexta logró un 6,2% de audiencia. Los informativos de Atresmedia y sus programas de entretenimiento, como El Hormiguero y Pasapalabra, dominan en sus franjas horarias. Atresmedia Digital mantiene su liderazgo con 22,5 millones de usuarios únicos. La inversión publicitaria creció un 2%, y Atresmedia Radio mostró un crecimiento del 1,1%.

El Grupo Atresmedia ha comenzado 2026 manteniendo su liderazgo en audiencias y su estrategia de diversificación de ingresos. En los tres primeros meses del año, de enero a marzo, ha logrado alcanzar unos ingresos netos de 237,3 millones, un resultado bruto de explotación de 38 millones y un beneficio neto de 23,8 millones. A día 31 de marzo de 2026, la posición financiera neta es positiva por 97,1 millones, mejorando en 39 millones respecto a diciembre e 2025.

En ese sentido, Atresmedia se mantiene como líder en audiencias en televisión con una notable ventaja sobre su competidor directo, con Antena 3, con un 12,8%, como la cadena más vista en dicho periodo. Además, tiene el mayor perfil comercial tanto en prime time como en el total del día.

Con 20 años de vida, laSexta ha alcanzado en este primer trimestre del año una cuota media de audiencia del 6,2%. En marzo, con el 6,5%, ha superado de nuevo a su máximo competidor. En cuanto a su target comercial, la cadena alcanza el 7,5% y sigue por delante de su mayor competidor. Lo de Évole (9,0% y 1.122.000 espectadores) y El intermedio (6,7% y 875.000) vuelven a situarse como lo más visto de la cadena.

Sus informativos también cosechan excelentes resultados: Noticias 14H (8,7% y 728.000) y Noticias 20H (7,4%y 728.000 espectadores). En el fin de semana Noticias 14H (8,6% y 614.000) logra su mejor dato en cuatro años y la edición de la noche (8,0% y 806.000) en más de cinco años.

En digital, Atresmedia sigue líder en una hegemonía que mantiene desde abril de 2016. En este primer trimestre ha alcanzado los 22,5 millones de usuarios únicos, aventajando en 11,4 millones a su máximo competidor y alcanzando el noveno puesto en el ranking de los sitios web más visitados en España.

En cuanto a Atresmedia Radio, el crecimiento ha sido del 1,1% con Onda Cero logrando su mejor registro de audiencias de la última década.

La inversión publicitaria total, que incluye todos los soportes publicitarios, ha crecido en un 2% con respecto al primer trimestre de 2025. El negocio audiovisual, por su parte, ha alcanzado unos ingresos netos de 220,1 millones de euros.

El consumo de televisión tradicional en España, por persona y día, ha sido de dos horas y 50 minutos durante el periodo en cuestión. Atresmedia, en este entorno, ha reafirmado un sólido liderazgo con un 25,6% en el total del día y un 25,7% en el prime time.

Antena 3 prolonga su hegemonía como la cadena más vista en España, con un 12,8% de cuota y 20 meses consecutivos en primera posición. Sus informativos llevan 75 meses siendo líderes, tanto por la mañana como por la tarde, siendo este el informativo más visto de la televisión con un 18,6% de audiencia y 2,26 millones de espectadores. Durante los fines de semana, el liderazgo es total.

En cuanto al entretenimiento, El Hormiguero y Pasapalabra se sitúan como los programas más vistos con un 14,2% y un 19,7% respectivamente. Sueños de Libertad, con dos años de emisión, se sitúa como la serie más vista de la televisión y en máximos históricos (14,4% y 1.287.000).

En cuanto a Atresplayer, acumula una media de 2,9 millones de visitantes únicos con 22 millones de horas de vídeo y más de 18 millones de usuarios registrados.

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