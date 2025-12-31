Luz, peajes, pensiones… ¿qué subirá y qué bajará de precio en 2026?

Los detalles Lo bueno: la factura de los hogares se abaratará una media de 4,66% y de casi un 10% para industrias y Pymes, y suben las pensiones. Lo malo: sube el diésel, los peajes y el precio de la vivienda.

Es momento de hacer balance del año que se va, pero también de mirar al horizonte de nuestros bolsillos sobre aquello que afectará en menor o mayor medida a nuestros gastos. ¿Qué cosas bajarán de precio y cuáles subirán este 2026?

Baja la luz

Los precios de la luz varían cada hora en función de la oferta y la demanda, pero hay algunas certezas. Por ejemplo, el tramo fijo de la tarifa regulada subirá un 10,5% pero según la OCU, esa subida solo supondrá 15 euros más al año por hogar. Ahora bien, el precio de la tarifa variable se reducirá a 56€/MWh de los 65€/MWh de 2025.

Esta bajada es consecuencia del auge de las renovables, que abaratará la factura de los hogares una media del 4,66% y casi un 10% para industrias y pymes.

Sube el diesel

El diesel subirá de precio, independientemente de lo que lo haga el barril de Brent, porque este año se eliminará la bonificación fiscal al diesel y se equiparará con la gasolina. Esto forma parte de un compromiso de España con la UE para disminuir las emisiones contaminantes y la OCU ha calculado que conforme se quiten estas bonificaciones el diesel se encarecerá entre 7 y 11 centímos por libro para los turismos y entre 110 y 113 centímos para trasportistas.

Suben los peajes

Este 2026, suben los peajes, entre un 3,64 y un 4,62%, y lo harán por encima de la inflación. Y lo harán porque en 2022 se congeló, por la inflación, la actualición en las tarifas de los peajes.

Suben las pensiones

En esta caso, la subida es más que positiva para los más de 8 millones de pensionistas en España. Las contrinutivas subirán un 2,7%, las mínimas hasta un 7% y las no contributivas, las de viudedaz y el Ingreso Minimo Vital hasta un 11,4%.

La pensión media que en 2025 estaba en 1.511,51 euros mensuales, pasará a 1552,32, unos 570 euros al año de diferencia.

Sube la vivienda

Sin duda, la vivienda será y seguirá el gran reto de 2026. El precio de compra subirá un 7%, según datos del BBVA y el alquiler hará lo propio, con incrementos de un 6,8%, según pisos.com. No obstante, hay que tener también en cuenta la reducción de la oferta en los pisos de alquiler de un 60% entre 2023 y 2025.

