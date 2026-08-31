EEUU demanda a Amazon por manipular los precios de los anuncios en su plataforma

Los detalles La Comisión Federal del Comercio de EEUU ha asegurado en un comunicado que el gigante del comercio electrónico "incurrió en prácticas engañosas e injustas que inflaron secretamente los precios en sus subastas de publicidad en línea".

La Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos (FTC) y 22 estados han demandado a Amazon por manipular precios en su plataforma publicitaria durante siete años. Según la FTC, Amazon utilizó prácticas engañosas que inflaron los precios en sus subastas de anuncios en línea, perjudicando a sus clientes publicitarios. Andrew N. Ferguson, presidente de la FTC, destacó el impacto devastador de estas conductas desleales. La demanda alega que Amazon impuso recargos no revelados, afectando a más de 500.000 pequeñas y medianas empresas. Además, se acusa a Amazon de convertir las subastas de "segundo precio" en subastas de "primer precio", cobrando más a los anunciantes.

La Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) junto a 22 estados del país han presentado este lunes una demanda contra Amazon por, supuestamente, manipular los precios que las empresas pagaban por anunciarse en su plataforma durante siete años, según información que ha adelantado 'The Wall Street Journal' y que más tarde ha confirmado la propia FTC en un comunicado

El escrito señala que el gigante del comercio electrónico "incurrió en prácticas engañosas e injustas que inflaron secretamente los precios en sus subastas de publicidad en línea". Además, apunta que Amazon "probablemente ha estafado decenas de miles de millones de dólares a sus clientes publicitarios, quienes desconocían la situación".

"Cuando uno de los minoristas en línea más grandes del mundo incurre en conductas desleales y engañosas el impacto puede ser devastador", ha declarado Andrew N. Ferguson, presidente de la FTC.

"Amazon tiene millones de clientes publicitarios que fueron engañados y obligados a pagar precios significativamente más altos. Estos mayores costos se trasladaron en gran medida a los consumidores estadounidenses. La FTC, bajo la presidencia de Donald Trump, no permitirá que este engaño continúe", ha agregado Ferguson.

Los estados que se han sumado a la demanda son Alaska, Arizona, California, Colorado, Florida, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maryland, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Vermont y Washington. Los fiscales generales de estos, junto al FTC, alegan que Amazon ha impuesto recargos no revelados a sus clientes publicitarios, entre los que se incluyen más de 500.000 pequeñas y medianas empresas que participaron en subastas para la colocación de anuncios en Amazon.com y su aplicación móvil.

En estas subastas, los anunciantes potenciales pujan para colocar anuncios de Productos Patrocinados, Marcas Patrocinadas y Anuncios de Display junto a los resultados que aparecen cuando un consumidor busca un producto utilizando una palabra clave en la tienda de Amazon. Los espacios se subastan al mejor postor para cada palabra clave.

Según se describe en la demanda, Amazon ha asegurado durante años a los anunciantes potenciales que realiza subastas de "segundo precio", en las que el ganador solo pagaría "un centavo más que el siguiente mejor postor" por cada puja exitosa para una palabra clave publicitaria. Sin embargo, en la práctica, la demanda alega que Amazon ha cobrado a sus anunciantes de productos patrocinados su propia puja ganadora en casi el 80% de los casos, convirtiendo así su subasta nominalmente de "segundo precio" en una subasta de primer precio.

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