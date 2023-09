La propuesta del gobierno de Andorra de exigir un nivel básico de catalán, su única lengua oficial, a las personas que quieren residir en el país ha despertado diversidad de opiniones entre los 'youtubers' españoles establecidos allí, desde la aceptación de buen grado del 'Rubius' al rechazo de 'Agustin51'. La propuesta del gobierno andorrano pretende reimpulsar el catalán con el objetivo de que los nuevos residentes o los que deban renovar su permiso tengan un nivel básico del idioma oficial y, aquellos que no lo tengan o no puedan demostrarlo, deberán cursar un curso de 30 horas.

Muchos youtubers se han trasladado a vivir a Andorra con el objetivo de pagar menos impuestos por realizar su actividad que los que abonarían en España, y si finalmente se materializa la medida, los que no lo sepan deberán aprenderlo, aunque a un nivel muy básico. El Rubius, uno de los youtubers más reconocidos en España y que reside en Andorra desde hace años, ha manifestado a través de un vídeo que "si me obligan a aprender catalán, lo voy a hacer; me hace ilusión". "A mi me hypea, ¿eh? Si no me obligan a hacer algo no lo hago, pero si me obligan a aprender catalán lo voy a hacer, lo voy a hacer, me hace ilusión", ha afirmado.

El youtuber ha añadido que va a empezar a practicar el idioma propio de Andorra con la aplicación para móvil Duolingo, aunque espera "no tener que asistir a clases físicas" porque, según ha manifestado, le da "ansiedad social". Una opinión parecida ha mostrado el creador de contenido digital TheGrefg, que en un video ha asegurado que "tengo que reconocer que el catalán me ha gustado siempre mucho como suena", a la vez que ha tratado de hablar de forma simpática algunas frases mezclando el español. "Voy a tener que adquirir un nivel mínimo de catalán. Si jo parlo català, ¿tu me 'entendes o no me 'entendes'? Esta nit me gustaría dinar un formatge con pernil ibèric con pan con tomàquet, con pan con tomaquet (sic)", ha manifestado TheGrefg.

Una opinión que no comparte el youtuber Agustin51, que ha asegurado que lleva residiendo entre 4 y 5 años en Andorra y que, seguramente, si le hubieran pedido ese requisito cuando se fue al país pirenaico nunca se habría trasladado allí. "Me gusta vivir en lugares libres", ha manifestado el youtuber, que ha criticado que le pidan "de un día para otro" el nivel básico de catalán: "¿Qué es esto, una puta dictadura o qué?", ha añadido.