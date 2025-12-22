Nuevo revés para Iberdrola por parte de la Administración Trump: cancelados cinco grandes proyectos de energía eólica marina en EEUU

¿Por qué es importante? La decisión, que revoca los arrendamientos concedidos por el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), deja en el aire inversiones de miles de millones de dólares y el futuro de este tipo de energía en la costa este.

La Administración Trump ha suspendido los contratos de arrendamiento de los parques eólicos marinos de Iberdrola en Estados Unidos, alegando riesgos para la seguridad nacional según informes del Departamento de Guerra. Esta acción afecta a proyectos como 'Vineyard Wind 1', 'Revolution Wind', 'Sunrise Wind', 'CVOW–Commercial' y 'Empire Wind 1', dejando en el aire inversiones millonarias y el futuro de la energía eólica en la costa este. Trump, crítico de la energía eólica por su impacto en el paisaje y las aves, ha revocado los arrendamientos concedidos por el Gobierno de Joe Biden, impactando negativamente el desarrollo de energías renovables en el país.

Nuevo revés para Iberdrola por parte de la Administración Trump. Su Departamento del Interior ha suspendido los contratos de arrendamiento de los grandes parques eólicos marinos que tiene la compañía en construcción en Estados Unidos (EEUU). La Casa Blanca alega ahora unos supuestos riesgos para la seguridad nacional, según informes clasificados del Departamento de Guerra. No obstante, esta no es la primera vez que el presidente de Estados Unidos (EEUU) ataca a la eléctrica española, puesto que ya lo hizo el pasado mes de septiembre.

Desde Interior explican que la suspensión es de "efecto inmediato", al tiempo que lo justifican en "los riesgos para la seguridad nacional identificados por el Departamento de Guerra en informes clasificados recientemente elaborados". No obstante, en el comunicado de este lunes que ha recogido EFE, no brindan más detalles sobre cuáles son esos "riesgos para la seguridad nacional".

El 'Vineyard Wind 1' no es el único

Además de 'Vineyard Wind 1', el parque que impulsa Iberdrola en la costa de Massachusetts y que ya funciona parcialmente, los otros cuatro desarrollos afectados son el 'Revolution Wind' y 'Sunrise Wind', en Rhode Island, así como el 'CVOW–Commercial', cerca de Virginia, y 'Empire Wind 1', en el litoral neoyorquino y que ha contado con la participación de la empresa de ingeniería española Esteyco.

En concreto, el 'Vineyard Wind 1', que cuenta con aproximadamente 3.500 millones de dólares en financiación comprometida y capital recaudado hasta la fecha, estaba proyectado para tener una capacidad de generación combinada de más de 800 megavatios.

A Trump no le gusta la energía eólica

La decisión, que revoca los arrendamientos concedidos por el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), deja en el aire inversiones de miles de millones de dólares y el futuro de este tipo de energía en la costa este. Una región que había apostado con fuerza por los proyectos de generación marina y esperaba que estos desarrollos produjeran energía para más de 2,5 millones de hogares.

Algo que se estaba viendo paralizado desde la vuleta a la Casa Blanca en enero de Donald Trump, quien ha expresado en repetidas ocasiones sus críticas a la energía eólica, argumentando que estropea el paisaje o afecta negativamente a los ecosistemas de las aves. En definitiva, un movimiento de la Casa Blanca que supone un golpe devastador para el desarrollo de este tipo de energías renovables en EEUU.

