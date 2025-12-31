La brecha del gasto social: de los más de 400 euros por habitante en Isla Cristina a los poco más de 30 en Galapagar

Los datos El ranking lo encabezan seis ayuntamientos andaluces. En el otro lado, el farolillo rojo es Galapagar, en Madrid, donde están el 40% de los ayuntamientos con menos inversión social.

La disparidad en el gasto social entre municipios españoles es notable. Isla Cristina, en Huelva, lidera la inversión social con más de 400 euros por habitante, buscando igualdad de oportunidades y dinamización laboral, según su alcalde Jenaro Orta. Este municipio, junto con otros cinco andaluces, encabeza el ranking de gasto social. En contraste, Galapagar, en Madrid, invierte poco más de 30 euros por habitante, reflejando una tendencia en la Comunidad de Madrid, donde el 40% de los ayuntamientos invierten menos del 60% de la mediana estatal en servicios sociales, según José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Isla Cristina es el municipio que más invierte en gasto social por habitante. "Es maravillo que tengamos ese ranking y que podamos con ese dinero intentar que la gente de Isla Cristina tenga igualdad de oportunidad, que es lo que se busca", declara a laSexta el alcalde Jenaro Orta.

Este municipio de Huelva destina más de 400 euros por persona. "No es exclusivamente un tema de ayudas sociales, es un tema de trabajo, de buscar recursos para el arreglo de viviendas, tenemos también con la Junta de Andalucía y con el Ministerio un tema que estamos dinamizando una barriada para buscar y poner a la gente en marcha con temas de trabajo", ha explicado Orta.

No es el único municipio andaluz que tiene esta prioridad, el ranking lo encabezan seis ayuntamientos andaluces. En el otro lado, el farolillo rojo es Galapagar, pero son muchos municipios madrileños los que ocupan los últimos puestos.

"El 40% de los ayuntamientos que son calificados como pobres en servicios sociales invierten menos del 60% de la mediana estatal se encuentra en la Comunidad de Madrid. Es la comunidad que menos invierte y menos transfiere para los servicios sociales municipales", ha explicado José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Desde la asociación insisten en la importancia de este recurso, ya que aseguran que seis millones de personas al año acuden a servicios sociales.

