Otra tarifa que sube en 2026: las autopistas aumentan sus peajes entre un 3,64% y un 4,68%

¿Por qué es importante? En 2026 el incremento será de entre el 3,64% y el 4,68%, pero sin la subvención habría sido de 4,72% y el 5,86%.

Imagen del peaje del Huerna ubicado en la autopista AP-66Imagen del peaje del Huerna ubicado en la autopista AP-66Europa Press
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha actualizado los pesos de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa para 2026. Ya desde el 1 de enero del año que viene, las tarifas subirán entre un 3,64% y el 4,68%, en función de las condiciones específicas de cada concesión. Según ha detallado Transportes en una nota de prensa, esta actualización de tarifas se aplica a la AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46.

Por su parte, las tarifas de las autopistas de peaje que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seitt) —R-3/R-5, R2, R-4, M-12, AP-7 (Cartagena-Vera), AP-36 (Ocaña-La Roda) y la AP-41 (Madrid-Toledo)— tendrán en 2026 un incremento del 2% para todas las categorías de vehículos, de conformidad con lo recogido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2024. Asimismo, se mantiene la gratuidad vigente en las autopistas de Seitt en el horario comprendido entre las 0:00 y las 6:00 horas, todos los días del año.

En esta subida de tarifas de las autopistas gestionadas por Seitt no se incluye la autopista AP-7 (Circunvalación de Alicante), que pasa a ser de uso libre y gratuito para sus usuarios, tras el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2025.

En el caso de las autopistas de peaje bajo concesión administrativa, el incremento autorizado responde, principalmente, al crecimiento del Índice de Precios al Consumo (IPC), tal como contempla la legislación, ya las medidas extraordinarias y temporales aprobadas a finales de 2022 para limitar el alza de los valores al 4% en 2023.

El Ministerio recordó que a finales de 2022 se habilitó una subvención para mitigar los efectos de la alta inflación y se desarrolló la obligación de eliminarla a finales de 2026, repercutiéndola en el usuario de forma escalonada en el plazo de tres años. Explicó que la subida de tarifas es acumulativa y de ahí "la necesidad de repercutir nuevamente al usuario la diferencia que no abonó en 2023, aunque poco a poco, para que pueda ser asumida en mejores condiciones".

Sin la subvención, el alza de los pesos en 2026 habría oscilado entre el 4,72% y el 5,86%. La subvención ascenderá a 15 millones en 2026 y en total, la cantidad subvencionada por el Ministerio entre 2023 y 2025 supera los 73 millones de euros.

Por otra parte, el Gobierno mantiene las bonificaciones para los usuarios que utilizan las autopistas de peaje estatal de forma habitual. En algunos casos, estas bonificaciones han sido concertadas con los Gobiernos autonómicos, que contribuyen económicamente a la medida.

Esta política se suma a la ya existente en varias autopistas, como la AP71, AP-46, AP-51, AP-61, AP-7 Málaga-Guadiaro y AP-7 Alicante-Cartagena, en las que se establecieron descuentos por habitualidad o tarifas reducidas en distintas franjas horarias como un requisito para su contratación.

El Ministerio destacó que los usuarios de las autopistas se han ahorrado 155 millones de euros en 2025 con la política de bonificaciones en la AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46. Estas medidas han permitido un ahorro acumulado para los usuarios de 660 millones desde 2018.

