Una persona se pone en contacto con laSexta para reservar nuestro alojamiento a través de Airbnb. En el mensaje, la supuesta inquilina dice que tiene un viaje a Gijón y que le ha gustado mucho el apartamento. No obstante, pide hablar de ciertos términos fuera de la APP, por lo que deja un número de teléfono.

"Tenemos que seguir estrictamente las reglas. Si nos salimos y contactamos por fuera y evitamos los controles estamos poniendo nuestra propia seguridad al descubierto", ha señalado Stella Luna de María, CEO en 'Pentaquark Consulting'.

Ya a través de Whatsapp, con un mensaje aparentemente mecanizado, explica cómo realizar la maniobra: "Soy de Rusia, voy por negocios pero ya tengo donde dormir. Mi compañía me paga el alojamiento, pero no quiero perder ese dinero". Pide entonces a los propietarios hacer de las llamadas "mulas de dinero": "Reservaré para unos 14 días y tu casa estará libre. No viviré allí y tú ganarás al menos 1.000 euros, porque la cuantía total serán 5.000".

"En este caso, el que podamos usemos una cuenta bancaria para mover cantidades de dinero podemos estar participando en un delito de blanqueo", ha señalado María Fernández, portavoz de la Policía Nacional. Diez días después de esta proposición de fraude, laSexta recibe otro mensaje con exactamente las mismas características.

Pide hablar fuera de la aplicación, supuestamente para resolver dudas. Pero una vez en Whatsapp, ocurre lo mismo: ofrece un beneficio del 20% por absolutamente nada, por mover dinero. Esta vez, habla de entre 200 y 600 euros. "Airbnb es seguro porque antes han verificado que los usuarios que han estado en otras casas", apunta De María. Desde Airbnb aseguran a laSexta que tienen tolerancia cero con con este tipo de comportamientos, y aseguran haber eliminado de la plataforma a estos usuarios.