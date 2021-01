Paula Badosa está confinada en un hotel de Australia. La tenista española deberá estar 14 días en cuarentena después de que en el vuelo que cogió y que iba de Abu Dabi a Melbourne para jugar el primer Grand Slam del año se detectase un caso positivo en coronavirus.

La tenista no da crédito: "Está siendo una locura. No he tenido contacto con esa persona. Es que ni la vi en el vuelo".

"Tanto mi entrenador como yo hemos dado negativo en la prueba", afirma Badosa.

Además, la tenista dice que la organización les ha "mentido": "No nos han avisado. Nos dijeron que lo harían por secciones y han confinado a todo un vuelo".

"Entiendo que las medidas sean extremas, pero no que nos mientan", dice la deportista.

Badosa hace mención también al a dureza mental que va a suponer para los tenistas confinados estar en una habitación tan pequeña tantos días en cuarentena.

"Me agobia solo pensarlo, es duro mentalmente"

"Mentalmente es duro, estoy agobiada solo de pensarlo. No me imagino cuando lleve aquí diez días", afirma desde una habitación cuyas ventanas no pueden abrirse.

Para terminar, espera que todo lo que ha logrado en cuanto a preparación para el torneo no se quede en nada. "Llevo dos meses entrenándome, y en estas dos semanas se puede ir la mitad de lo que he hecho".

De hecho, Badosa ha pedido una bicicleta, que aún no ha recibido, para poder entrenarse en lo que dura el confinamiento en su hotel.

Los afectados han creado un grupo de chat

Ante esto, los tenistas puestos en cuarentena han creado un grupo para ver qué se puede hacer ante su situación, a escasos días de que dé comienzo el Open de Australia.