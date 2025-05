El vacile de Murray a Djokovic en el homenaje a Nadal: "Ahora tienes un entrenador de verdad..."

Novak Djokovic debutará este martes en Roland Garros contra el estadounidense Mackenzie McDonald después de coronarse campeón del ATP 250 de Ginebra el pasado sábado remontando en la final a Hurkacz.

Fue el título número 100 del serbio y coincidió que fue el primer torneo que jugó con su nuevo entrenador, Dusan Vemic, tras prescindir de los servicios de Andy Murray.

El escocés había estado junto al ganador de 24 Grand Slams desde el arranque de la presente temporada, pero los resultados han estado lejos de ser los esperados.

Ambos se reencontraron en el homenaje a Rafa Nadal en Roland Garros y tras el evento, Djokovic desveló el vacilé que le cayó por parte de Andy.

"Hicimos bromas porque nunca le había visto vistiendo tan bien. Hablamos también de los partidos con Rafa en Roland Garros", arrancó 'Nole' en declaraciones que recoge 'Marca'.

"Y luego me dijo: 'Ahora que tienes un entrenador de verdad y es por eso que ganas torneos'. Era una broma pero yo no me la tomé como tal. Es un gran tipo", añade.

Paralelamente, Djokovic reconoció haberse imaginado su retirada viendo el homenaje a Nadal, "pero no sé ni cuándo ni dónde será. Estaba al lado de los tres tenistas que me habían empujado a entrenar y a mejorar".