Con dos sets en contra ante Daniil Medvedev, la final de Australia para Rafa Nadal parecía casi imposible. Incluso su tío Toni Nadal perdió la fe. Así lo ha contado en una entrevista a 'Más Vale Tarde': "En el segundo set perdí la fe".

"Entiendo que el partido se ha puesto muy difícil. Hasta aquel momento le tenía fe, creía que podía ganar, pero cuando perdió el segundo set todo cambió. Una de las dudas que tenía era si sería capaz de aguantar un partido largo", comenta.

¿Cómo está Nadal después del partido de ayer?: "Hablé con él se encontraba muy cansado. Durante la entrega de premios se tuvo que sentar. Hablé con él en el vestuario estaba tumbado en la camilla sin casi poderse mover. Me imagino que tendrá unos días de reposo y después su cuerpo volverá a rendir con normalidad".

Con respecto a su templanza a la hora de celebrar, Toni destacó lo "emocionado" que estaba el tenista: "Estaba muy contento cuando ganó, emocionado. Se ha acostumbrado en la vida a no hacer grandes exageraciones. Mantiene la calma de esos momentos. La satisfacción era mayúscula, pero sus gestos eran normales".

La "mentalidad ganadora"

"No sé cómo se entrena esto... Entiendo que todo en la vida se puede entrenar, también la cabeza. Apartando la queja, la frustración y exigiéndote al máximo nivel", detalla el que fuera entrenador de Rafa.

Cree que todo se puede deber a "los entrenamientos tan exigentes" que ha tenido durante toda su carrera: "Él durante muchos años tuvo un entrenamiento muy exigente. No todo el mundo que lo haga va a funcionar, pero es más fácil que funcione si siempre has entrenado de esta manera. La mentalidad de Rafa es algo extraordinario. Hoy vivimos en una sociedad en la que queremos las cosas de manera inmediata desde muy jóvenes. Al final creamos gente débil y así es más difícil que se resuelvan problemas complicados".

Sobre Djokovic

Con respecto a la no vacunación de Novak Djokovic y su expulsión de Australia, Toni cree que no cambiará de opinión: "No creo que se vacune. Él tiene sus principios. Yo dije que en algún momento se tenía que replantear sus principios. Yo cuando Novak habla de tenis le escucho y cuando los científicos hablan de vacunas les escucho".

"Tendrá este dilema sobre la vacuna y poder jugar. Para el tenis sería mejor que pudiera jugar. No sé lo que tendrá que hacer, si tomará la decisión de vacunarse. A mí me parece que no. Mientras tanto hay lo que hay", ha finalizado.