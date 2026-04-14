La sorprendente predicción de McEnroe sobre una hipotética lucha entre Alcaraz, Sinner y Nadal en tierra

La leyenda del tenis, siete veces ganador de Grand Slam, está convencido de que los dos jugadores del momento ganarían a Rafa Nadal en su superficie favorita.

Rafa Nadal se retiró del mundo del tenis como uno de los mejores jugadores de la historia y como el número 1 en tierra batida. El rey de Roland Garros con catorce títulos. Pero John McEnroe, leyenda del tenis, cree que no podría competir contra Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Así lo dice McEnroe en 'TNT Sports': "Si vieras a Alcaraz, Sinner dando lo mejor de sí ahora mismo, podrías argumentar seriamente que ambos serían los favoritos para vencer a Nadal, en su mejor momento en tierra".

Ve el tenis a un nivel muy alto gracias a ellos: "Estos dos chicos ahora mismo son como cuando ves la NBA y dices que nadie podría ser mejor que Michael Jordan. El nivel del tenis ahora mismo es más alto que nunca".

El español y el italiano volvieron a encontrarse en una final. En este caso en Montecarlo y Jannik se llevó el triunfo.

Ha recuperado el número 1 con esa victoria y ahora deberá defenderlo en Barcelona y en Madrid, donde Carlos tiene muchos puntos por ganar.

Y en medio de esa intensa batalla, McEnroe ha apostado por ellos en un hipotético partido en tierra batida con un Nadal al mejor nivel. Una predicción muy sorprendente.