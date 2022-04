Los tenistas de origen ucraniano han dicho 'basta' ante la invasión de las tropas rusas a su país. Todos sus representantes han emitido una carta abierta apoyando la decisión de las autoridades del torneo de Wimbledon de prohibir la participación de los tenistas rusos y bielorrusos y exigen, tanto a la ATP como a la WTA y a la ITF, que aumenten sus sanciones para los próximos eventos.

"Querida comunidad del tenis. Ginetta Sagan dijo una vez: 'El silencio ante la injusticia es complicidad con el opresor'. Esto no podría ser más cierto en este momento. El 24 de febrero de 2022, Rusia, con el apoyo de Bielorrusia, atacó a Ucrania. Ahora hay una guerra en nuestro país, en nuestra casa", comienza el escrito.

"Todos los ucranianos se ven obligados a abandonar sus hogares y a luchar por sus vidas. Desde hace más de 50 días, las fuerzas rusas bombardean nuestras ciudades y matan a civiles, además de utilizar el territorio de Bielorrusia para bombardear Ucrania desde el oeste y el norte. Millones de personas se han quedado sin hogar, millones de niños saben ahora cómo son las explosiones, el miedo y la muerte. Todo esto está ocurriendo ahora mismo en el centro de Europa.", prosigue.

"Como deportistas vivimos una vida a la vista del público y, por tanto, tenemos una enorme responsabilidad. Algunas de nuestras publicaciones y opiniones en las redes sociales llegan a una audiencia mayor que la de las televisiones regionales. En tiempos de crisis, el silencio significa estar de acuerdo con lo que ocurre", continúa.

"Nos dimos cuenta de que algunos actores rusos y bielorrusos mencionaron vagamente la guerra en algún momento, pero nunca afirmaron claramente que Rusia y Bielorrusia la iniciaron en el territorio de Ucrania. El propio silencio de los que eligen permanecer así en este momento es insoportable, ya que conduce a la continuación de los asesinatos en nuestra patria", sentencia.

Además, aprovecharon para dirigirse directamente a la ATP, la WTA y la ITF para que "se aseguren de que los jugadores que representan a Rusia y Bielorrusia respondan a las siguientes preguntas". Y esas cuestiones son: "¿Apoya usted la invasión de Rusia y Bielorrusia en el territorio de Ucrania y como resultado de ello la guerra iniciada por esos países?, ¿apoya las actividades militares de Rusia y Bielorrusia en Ucrania? y ¿apoya usted el régimen de Putin y de Lukashenko?".

"En su caso, exigimos que se excluya y prohíba a los atletas rusos y bielorrusos competir en cualquier evento internacional, como ya ha hecho Wimbledon. Llega un momento en que el silencio es una traición, y ese momento es ahora", concluye la carta abierta emitida por todos los tenistas de origen ucraniano ante la invasión de Rusia.

The time is now 🇺🇦 pic.twitter.com/BTAOckO0dR