El sorprendente mensaje de Márquez sobre la lucha por el Mundial de MotoGP: "No tengo urgencias..."

Marc Márquez llega al Gran Premio de Aragón como líder indiscutible de MotoGP. El de Cervera tienen en su poder 196 puntos después de siete carreras, 24 más que el segundo clasificado del campeonato, su hermano Álex Márquez.

Para aumentar aún más su favoritismo, Marc ha ganado siete veces en Motorland. El dato deja en evidencia la superioridad que puede llegar a tener Márquez durante este fin de semana. Sin embargo, y sorprendentemente, el piloto de Ducati no ve crucial conseguir la victoria en uno de sus circuitos fetiche.

Márquez ha dejado un llamativo mensaje en el que reconoce que la prioridad es salir del GP de Aragón como líder del mundial: "No siento urgencias, me vale salir más líder, sí. Este (circuito) verde, lo tengo marcado en verde. Rojo es malo. Este es verde...".

"Es un buen circuito para nosotros, cuando llega uno malo lo digo, cuando llega uno bueno también lo digo, y aquí me gustaría luchar por la victoria, estar bien desde el primer entrenamiento, me gustaría. Ahora hay que hacerlo, hay que encontrarse e ir entendiendo el fin de semana quién va bien, quién no tanto, qué rivales son más rápidos y ver dónde estamos, pero la intención es luchar por la victoria", ha reconocido Marc en unas declaraciones para 'Motorsport'.