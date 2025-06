Alex Márquez ya tira de juego psicológico con Marc: "Nosotros no tenemos nada que perder, pero él..."

Los hermanos Márquez, Marc y Alex, están en la pelea por el mundial de MotoGP. Su relación no puede ser mejor y se lanzan muchas pullitas. La última ha ocurrido en la cena de este miércoles con el equipo Gresini donde estuvo presente Marc en medio del Gran Premio de Aragón.

Ahí tanto Alex como su equipo comenzaron con el juego psicológico: "Ayer ya jugamos un poquito, porque los miércoles siempre cena en Gresini y ya le decíamos: 'Míster 37'... a ver si así se pone más nervioso. Nosotros le decíamos: 'Nosotros no tenemos nada que perder... tú, todo ¿eh?'".

Es un momento idílico para Alex, que logró su primera victoria en Jerez: "Estoy contento porque sé que no sumando más entraré entre los ocho del mundial, eso ya me lo aseguro. He mejorado mucho y en todos los aspectos. Fue como amor a primera vista cuando probé la GP24 en Montmeló. Desde el primer día ya me sentí bien. Luego, te vas a Malasia y en el test fui rápido, algo que me esperaba porque se me da bien ese circuito, pero ir a Tailandia y empezar bien las tres primeras del año, salvar un circuito en el que, en teoría, sufría mucho, como es Austin, salir de ahí con un podio y líderes, pues todo te da confianza".

El salto de su moto del año pasado a esta es evidente: "Está claro que de la GP23 a la GP24 hay un paso importante. La preocupación es qué es capaz de hacer Marc con la GP24 si con la GP23 nos metió ese churro el año pasado".

Ha ganado muchísima confianza en estas primeras carreras y se siente mejor que nunca: "Soy un piloto que necesita tener la confianza con la moto para extraerle el cien por cien. Esta moto me la da".

"Intentaré ser más rápido que el año pasado. He visto vídeos, mirando qué hace Marc, qué no. Al final, tenemos que ser lo más competitivos posibles. El sábado, después del sprint, nos pondremos un objetivo, porque al sprint salimos un poco a ciegas y hacerlo el domingo, que es el día importante", sentencia el piloto de Gresini.