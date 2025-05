Sinner lanza la piedra y esconde la mano: "De algunos jugadores esperaba algo y nunca llegó nada"

Jannik Sinner compareció este lunes en rueda de prensa en Roma antes de su debut en el Masters 1000 después de tres meses sancionado por su doble positivo en clostebol en 2024.

El número 1 del mundo, que aseguró que afronta el torneo en su casa como un 'entrenamiento' ya que su objetivo pasa por Roland Garros, también aprovechó para pasar alguna factura.

Y es que Sinner tiró la piedra y escondió la mano al afirmar que algunos tenistas del circuito con los que sentía más afinidad no se han preocupado por él en estos meses.

Y, en concreto, a pesar de no querer "dar nombres", deslizó que esos jugadores son los que "quieren ganar".

"Durante mi suspensión no he hablado con apenas nadie. Recibí algunos mensajes sorpresivos de algunos jugadores, pero de otros de los que quizá esperaba algo, nunca llegó nada. Lo entiendo. Todos quieren ganar. No quiero dar nombres", explicó.

¿Carlos Alcaraz?, ¿Alexander Zverev?, ¿Daniil Medvedev?, ¿Taylor Fritz?, ¿a quién se refiere Sinner con sus palabras? El tiempo dirá.