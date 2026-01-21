Serio aviso de McEnroe a Carlos Alcaraz: "En Australia no puede esperar..."

John McEnroe, una de las mayores leyendas del tenis, dice que Carlos no puede esperar a la segunda semana de Australia para poner encima de la mesa su mejor tenis.

A pesar de vencer por la vía rápida al alemán Yannick Hanfmann, en tres sets, Carlos Alcaraz ha recibido algunas críticas por su juego. El extenista John McEnroe, toda una leyenda, cree que no sobrevivirá con ese nivel de tenis mucho más tiempo en este Open de Australia.

En declaraciones a 'TNT Sports', McEnroe ha lanzado una advertencia al número 1 del mundo: tiene que encontrar su mejor tenis ya.

"Ya sabes, salió al partido como si no hubiese hecho el 'click', y lógicamente Hanfmann tuvo sus oportunidades de salir adelante. Puso un poco nervioso a Alcaraz en el primer set", dice McEnroe después de que Carlos se clasifique para la tercera ronda de Melbourne.

Habla de la suerte que tuvo el murciano: "Sinceramente, Alcaraz tuvo suerte de ganar ese set en cierto modo. No jugó bien. Los mejores jugadores tienden a guardar su mejor juego para la segunda semana, pero no siempre se puede contar con ello".

"Se fue adaptando a medida que avanzaba el partido y empezó a decidir mejor y variar los golpes. Pero él no va a mirar el partido y va a decir 'wow, qué bien'. Ahí es donde voy yo... definitivamente, hay mucho margen de mejora", dice McEnroe.

El murciano ya tiene rival para la tercera ronda: es el francés Coretin Moutet, número 32 del mundo.