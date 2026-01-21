Una de las mayores leyendas del tenis pone a Sinner por delante de Alcaraz: "En Australia..."

Boris Becker, histórico extenista, cree que Jannik Sinner es el máximo favorito al título en el Open de Australia.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner volverán a ser los dos grandes favoritos al título en el Open de Australia. Son los dos mejores tenistas del circuito y se han repartido los últimos grandes. La leyenda Boris Becker hace su pronóstico sobre qué pasará en el primer grande de la temporada.

En 'Eurosport', Becker analiza así la rivalidad: "Alcaraz es el jugador más talentoso del mundo, pero Sinner es el favorito de cara al Open de Australia".

El murciano ya está en tercera ronda después de superar en tres mangas al alemán Yannick Hanfman.

Sinner disputa su partido en la mañana de este jueves contra el australiano James Duckworth.

De momento ninguno de los dos ha sufrido de más en sus primeros partidos en Australia. Los duelos contra los rivales serios comenzarán en pocos días.