Ahora

Open de Australia

Una de las mayores leyendas del tenis pone a Sinner por delante de Alcaraz: "En Australia..."

Boris Becker, histórico extenista, cree que Jannik Sinner es el máximo favorito al título en el Open de Australia.

Jannik Sinner y Carlos AlcarazJannik Sinner y Carlos AlcarazAgencia EFE

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner volverán a ser los dos grandes favoritos al título en el Open de Australia. Son los dos mejores tenistas del circuito y se han repartido los últimos grandes. La leyenda Boris Becker hace su pronóstico sobre qué pasará en el primer grande de la temporada.

En 'Eurosport', Becker analiza así la rivalidad: "Alcaraz es el jugador más talentoso del mundo, pero Sinner es el favorito de cara al Open de Australia".

El murciano ya está en tercera ronda después de superar en tres mangas al alemán Yannick Hanfman.

Sinner disputa su partido en la mañana de este jueves contra el australiano James Duckworth.

De momento ninguno de los dos ha sufrido de más en sus primeros partidos en Australia. Los duelos contra los rivales serios comenzarán en pocos días.

Las 6 de laSexta

  1. Donald Trump en el Foro de Davos, en directo | Trump carga contra Europa en el Foro de Davos: “No va en la dirección correcta”
  2. Encuentran "marcas similares" en cinco vagones del Iryo y en varios trenes que circularon antes del siniestro
  3. Al menos un muerto y 37 heridos, cinco de ellos graves, por el choque de un tren de Rodalies contra un muro caído a la vía en Gelida
  4. Lluvia, viento y nieve activan los avisos en 14 CCAA: alerta roja en Galicia por olas de hasta nueve metros
  5. La defensa de Julio Iglesias estudia acudir al Constitucional si la Fiscalía no le da acceso a las denuncias por agresión sexual interpuestas por dos extrabajadoras
  6. Hospitalizadas una madre y su hijo por el incendio de su vivienda en Boadilla del Monte (Madrid)