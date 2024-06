Se enfrenta a los Juegos Olímpicos de París

La deportista confiesa a laSexta que "hubo un momento en el que odiaba el piragüismo". "Me daban nauseas cuando me hablaban del deporte, incluso por acercarme a la piragua. Entraba en un estado de malestar muy alto. No podía, lloraba y sufría", añade.