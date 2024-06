La semifinal que jugó Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner fue catalogada por muchos como una 'final anticipada'. El murciano se tuvo que enfrentar al nuevo número uno del ranking, Jannik Sinner, en el que fue uno de los partidos más exigentes de la última edición de Roland Garros.

Carlos Alcaraz tuvo un difícil partido en el que no se sintió cómodo y tuvo que aguantar a un Sinner que parecía no tener holguras. No obstante, el murciano logró sobreponerse mentalmente y aprovechó los problemas físicos de su rival para finalmente derrotarlo en cinco sets.

El exentrenador de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, ha compartido en su cuenta de TikTok un análisis sobre el partido en el que ha sido crítico con el juego de Carlos: "Alcaraz jugó uno de los peores partidos de su carrera, técnicamente hablando, pero venció al número uno del mundo. La principal clave del partido del español ante Sinner fue, ¿qué hacer cuando nada funciona? Todavía se puede ganar".

"Creo que no pudo ir peor el duelo para Carlos. Durante cuatro sets estuvo a un millón de millas de su nivel, no sentía la pelota, no sentía sus piernas, era extremadamente lento en todo lo que hacía porque el lado emocional se apoderó de todo. Aunque es cierto que el italiano comenzó a tener grietas, pero esto el oponente no lo sabe o no se da cuenta al principio", ha añadido Mourataglou.

El francés resaltó la importancia de una mentalidad fuerte: "Cuando te sientes mal, solo te concentras en ti mismo. No imaginas que hay otra persona al otro lado de la red que quizás tampoco se siente bien. Si permaneces mentalmente aquí y sigues intentándolo siempre vas a tener una oportunidad. La mayoría de las personas lo que hacen cuando las cosas no funcionan, se quejan dentro de sí mismos y se dicen a sí mismos, no siento nada, estoy jugando fatal, voy a perder".

El entrenador remarcó la importancia de no machacarse a uno mismo, tratar de mantenerse positivo buscando la calma, y volver a sentir la pelota, cosa que según él, Alcaraz logró: "Lo mental hizo que Alcaraz estuviera muy lejos de su nivel y casi pierde, pero también lo mental le dio la oportunidad de ganar finalmente y meterse en la gran final".

"Ahora, la parte física jugó un papel importante porque Sinner apretó bastante desde el inicio del partido, pero después estuvo algo más apurado por la falta de preparación en los torneos previos. Y finalmente, el tenis, por supuesto, pero no diría que fuese la parte más importante", ha agregado para cerrar.