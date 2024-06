Roger Federer, conocido como uno de los mejores tenistas de la historia, ha estado preparando un documental, que se estrenará el 20 de julio sobre sus últimos días como jugador profesional. El documental incluye algunas confesiones y opiniones íntimas del tenista. Entre ellas, se han filtrado algunas declaraciones sobre uno de sus mayores rivales, Novak Djokovic.

El 'BigThree' que patentaron Federer, Nadal y Djokovic marcó una época en el tenis que muy difícilmente podrá ser replicada. Los tres demostraron año tras año una hegemonía arrolladora que era casi imparable y que resaltaba sobre todo por el respeto que se tenían entre sí. Sin embargo, esto no fue siempre así y Roger Federer ha reflexionado sobre cuales fueron sus primeras impresiones al ver el tenis de Djokovic.

"La primera vez que nos enfrentamos fue en Mónaco 2006 y recuerdo salir de la cancha y pensar que jugaba bien, pero no me convencía del todo. Veía fallos técnicos en él, como una empuñadura demasiado cerrada de derecha y un revés que era mucho menos fluido que ahora", ha expresado Federer en declaraciones filtradas por 'The Paragraph'.

El suizo ha asegurado estar arrepentido de no haber demostrado más consideración hacia Djokovic en aquel momento y con perspectiva, ha ensalzado su figura: "Creo que no le di el respeto que merecíay lo demostró mejorando muchísimo en muy poco tiempo y convirtiéndose en un tenista increíble, simplemente monstruoso".

Federer ha señalado también que no solo fue él el responsable de no valorar lo suficiente al serbio, sino que muchos aficionados tampoco lo hicieron: "Mi rivalidad con Rafa era espectacular y nos llevábamos genial. Cuando irrumpió Novak, creo que mucha gente pensó que el tenis no necesitaba un tercer hombre. Llegó con su arrolladora personalidad y esa ambición sin límites que tanto le ha impulsado, y creo que eso puso a la defensiva a muchos aficionados".

"Honestamente, creo que la gente no ha sabido entender bien la personalidad de Novak Djokovic. Cuando he podido conocerle fuera de pista y obviando lo que dicen los medios o los fans, he podido ver que es un hombre que se preocupa mucho por su familia y tiene buenos valores", ha añadido para concluir.