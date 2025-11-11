La revolución que plantea Toni Nadal para cambiar por completo el tenis

El tío y exentrenador de Rafa Nadal afirma que "habría que intentar ralentizar un poco el juego" y para ello plantea usar raquetas más pequeñas.

Durante una extensa entrevista en 'La Gazzettadello Sport', Toni Nadal ha analizado los problemas del tenis actual.

"Ahora muchos estarán en desacuerdo, pero el verdadero problema es que la pelota va cada vez más rápido. Las lesiones vienen no por una cuestión de cantidad de partidos, sino de intensidad y violencia en el gesto", ha arrancado.

"Hoy en día, a menudo se trata solo de una competición para ver quién golpea más fuerte. Y cuando haces movimientos tan rápidos, cuando llegas a toda velocidad a una pelota, frenas y vuelves a arrancar, es fácil que el cuerpo llegue al límite y se lesione. Creo que habría que intentar ralentizar un poco el juego", ha añadido.

Para el tío y exentrenador de Rafa Nadal la clave podría versar en usar raquetas más pequeñas.

"Sería más fácil para los amateurs y más difícil para los profesionales, y el juego sería menos violento. La belleza del tenis es poder ver el movimiento", explica.

Eso sí, Toni no confían en que estos cambios se vayan a ejecutar: "Nunca cambiarán, porque a los directivos solo les interesan los mejores jugadores. Y prefieren que todo siga igual".