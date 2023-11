No está siendo un buen final de temporada para Carlos Alcaraz. Después del US Open ha sufrido numerosas derrotas. Tanto en la gira asiática como en el Masters de París. Y eso le ha hecho darse cuenta de que tiene que "trabajar más".

Él mismo lo ha reconocido en la previa del ATP Finals, en el que aspira a su primer título en este torneo de maestros. Para ello, claro, tendrá que superar al número uno del mundo, Novak Djokovic.

"Me espero un Carlos como el de principios de año, la verdad. A pesar de los resultados que he tenido estos últimos meses, estos últimos torneos... la derrota de París, que fue bastante dolorosa, me ha hecho ver que tengo que trabajar más, trabajar más duro, y eso es lo que hice", ha dicho en rueda de prensa el murciano.

Espera encontrar "lo positivo" y llega a París en una "forma óptima": "Siempre hay que buscar lo positivo de las cosas. Al perder pronto en Bercy, he tenido varios días para poder entrenar y venir aquí con una condición óptima".

"Yo creo que he hecho un gran trabajo estos días tanto físico como tenístico y que me encuentro bastante bien", ha sentenciado el número dos del mundo.