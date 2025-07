Rafa Nadal se involucra en el resurgir de Zverev

Tras caer en primera ronda de Wimbledon ante Rinderknech, Alexander Zverev confesó que tenía "problemas a nivel mental" y que se sentía "muy solo en la vida en general".

"Estoy intentando encontrar maneras de salir de este atolladero. De alguna forma sigo volviendo a caer en él. En general, me siento bastante solo en la vida ahora mismo, lo cual no es muy agradable", señaló el alemán en rueda de prensa.

La solución la encontró en Mallorca, concretamente en la Rafa Nadal Academy, donde lleva entrenador desde hace más de 10 días.

Allí ha estado bajo las órdenes de Toni Nadal... y con el arropamiento de Rafa, que se ha dejado ver en los entrenamientos del germano.

En concreto, el extenista estuvo este lunes junto al número 3 del mundo, que peloteó con Martín Landaluce, joven promesa de 19 años que ocupa la posición 134 del ránking ATP.

Tras la práctica, Zverev se mostró muy satisfecho: "Es precioso, ha sido una muy buena semana con la ayuda de Toni… y también de Rafa",

"Ha sido fantástico volver a ver a los dos. He disfrutado mucho en Mallorca y en la Academia. Estoy listo para irme a Estados Unidos", señaló.

Ahora tiene por delante el Masters 1000 de Toronto, donde es el gran favorito tras las bajas de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic y Jack Draper.

Thanks you @AlexZverev for your words 😊. It’s been a pleasure to have you at the @rnadalacademy this week! Best of luck in your upcoming tournaments! pic.twitter.com/ErO3LnHb2A

Alexander Zverev on his training at the Rafa Nadal Academy:

"Very good week. I mean, obviously with a lot of help from Toni and from Rafa as well. It was fantastic seeing the two of them again."

📽️javigc1999, ania.sella📸milaskeser Instagram pic.twitter.com/Fmy6UW2s4M