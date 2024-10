Más dos décadas después de su debut como profesional, Rafa Nadal se despedirá del tenis este 2024. El español deja un legado increíble lleno de momentos espectaculares que le han hecho conquistar 92 títulos como profesional entre los que destacan 22 Grand Slam.

En una carrera de tantos años y con éxito tan evidente, es muy complicado elegir un solo momento. Aún así Rafa tiene claro con los que se quedaría: "Roland Garros 2006, por ejemplo. Porque fue el primer año después de la lesión en el pie. Realmente, y no es por hacer una historia épica, es real, no pensábamos que volvería a jugar al tenis a nivel competitivo".

Nadal recuerda con especial cariño la consecución del Abierto de Francia hace 18 años por los problemas que ya empezaba a tener con las lesiones: "Pasamos muchos momentos malos. Las lesiones más avanzadas en tu carrera, cuando ya has conseguido mucho, se toleran de una manera o se ven desde un prisma un poquito diferente".

"Pero cuando acabas de empezar y llevas toda la vida preparándote para ello y al primer año que realmente tienes bueno te dicen que no volverás a jugar, es duro. No fue cuestión de unas semanas, sino de varios meses. Desde Madrid, que era indoor, hasta enero, no encontraba una solución", reconoce Rafa en una entrevista para el 'Diario AS'.

Más allá de Roland Garros 2006, Rafa también guarda aprecio a otros momentos: "Son claves en mi carrera Wimbledon 2008, los Juegos Olímpicos de ese año, que fueron muy bonitos también; todo 2013, porque después del 2012 que estuve desde Wimbledon hasta Viña del Mar sin poder jugar y seguía teniendo mucho dolor de la rodilla, todo lo que pasó fue muy emotivo…"

Nadal tampoco se olvida de una de sus victorias más memorables: "Y Australia 2022 es de lo más emocionante que he vivido".