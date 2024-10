Pusieron fin a casi dos décadas de una oda constante al tenis. Novak Djokovic y Rafa Nadal no se volverán a enfrentar en el tenis profesional. Una despedida que se ha producido en el partido por el tercer puesto del 'Six Kings Slam'.

Más allá de lo sucedido en el partido, donde se ha impuesto Djokovic por 6-2 y 7-6, lo destacable ha sido la manera en la que se ha despedido 'Nole' de su máximo rival en la pista: "No sé por dónde empezar. Iré al primer partido en 2005. Quien nos hubiera dicho que estaríamos aquí con los 60 partidos que hemos disputado. Eres un atleta increíble y una persona increíble. La rivalidad ha sido espectacular y muy intensa".

"Espero que algún día podamos tomar algo sin tener que hablar de esto (del tenis). Enhorabuena a tu familia y tu equipo. (Mirando al equipo y la familia) La carrera que tuvo Rafa también es vuestro mérito. Os merecéis esto tanto como él. Ha sido un increíble honor y un increíble placer compartir pista contigo", ha confesado Djokovic.

El serbio también ha intentado, por última vez, decirle a Rafa lo que todo aficionado al tenis le diría: "Es un día emotivo y un momento emotivo. No te vayas por favor, quédate. Gracias, no solo de mi parte, de parte todo el tenis por lo que has hecho y el legado que dejas".