Pasan los años pero su derecha sigue igual. Tras un largo intercambio de golpes Nadal infundía un pequeño 'déjà vu' a todos los espectadores del partido por el tercer puesto del 'Six Kings Slam'.

Recordando aquellas finales interminables con puntos interminables, Rafa y 'Nole' protagonizaban un 'rally' largo de varios golpes y el serbio poco a poco iba moviendo a Nadal de lado a lado. Cuando parecía que Djokovic lo tenía todo de cara para cerrar el punto, Nadal conectó una derecha paralela ganadora que hizo recordar los mejores tiempos del manacorí.

La derecha de toda la vida: forzada, paralela, seca y fuerte. A pesar de ello Rafa terminó perdiendo el partido por 6-2 y 7-6 en un encuentro en el que 'Nole' empezó muy sólido sellando el primer set sin muchas complicaciones. Nadal estaba bastante errático y no podía seguir el ritmo del serbio.

La segunda manga fue algo más igualada. A pesar de empezar perdiendo el servicio, Nadal recuperó rápido el saque y se mantuvo firme a pesar de que Djokovic lo tuvo todo de cara cuando con 5-4 a su favor, sacaba para ganar el partido.

Pero a Nadal aún le quedaba tenis y llevó el desenlace del segundo set al 'tie break'. Allí también lo peleó todo pero 'Nole', entre algunas dudas, fue capaz de cerrar el partido. El emotivo abrazo con Djokovic al final y la ovación del público despidieron el último gran baile de una rivalidad que no se olvidará jamás.

NO WAY RAFA 🤯@RafaelNadal doing what he does best with a RIDICULOUS forehand 🙌#SixKingsSlampic.twitter.com/9gMGQAAj5d