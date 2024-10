Desde la enfermedad de Müller-Weiss en el pie que sufrió en 2005 hasta el psoas ilíaco del pasado mes de enero, Rafa Nadal ha sufrido 29 lesiones que le han tenido de baja casi 2.000 días.

El manacorí, a diferencia de sus rivales Roger Federer y Novak Djokovic, ha tenido que luchar durante la mayoría de su carrera con lastres físicos que le han impedido participar en múltiples torneos.

A pesar de ello, Rafa se despedirá de la raqueta con un palmarés envidiable en el que relucen 22 Grand Slams.

Durante una entrevista en 'As', a Nadal le han planteado la eterna pregunta: ¿Habría ganado más títulos de no ser por las lesiones?

"Puede ser, pero... Al final es obvio que me he perdido más que todos mis rivales, en cuanto a opciones de ganar Grand Slams", ha arrancado el español en una reflexión intachable.

"Yo no soy nunca de pensar 'si hubiera hecho' o 'si no hubiera tenido' (esas lesiones). Ha sido así y, con ello, he tenido una carrera que jamás hubiera imaginado y estoy más que alegre", ha añadido.

De hecho, es algo de lo que ha hablado con su mayor rival y su sucesor: "Lo he hablado con Federer y Alcaraz. Tú quieres ser el mejor cuando estás en competición, porque es la naturaleza del deporte. Yo he querido ser el mejor o al menos he querido esforzarme para intentar ser el mejor. Pero eso no me ha llevado a tener una obsesión nunca por ello".

Llegados a este punto, el número de 'majors' no es clave: "Y lo decía el otro día hablando con Federer. Sí, es verdad que cuando estás en medio de la carrera y compitiendo, quieres ganar. Pero llegas al final de tu carrera y, sinceramente, ni yo estoy un mínimo más de satisfecho que Federer por tener 22 (títulos de Grand Slam) y él 20. Y no creo que tampoco estuviera más satisfecho o feliz si tuviera 25, uno más que los 24 (de Djokovic). Lo digo de corazón".

"Creo que valoras que al final has conseguido dar tu máximo, vivir, hacer de uno de tus hobbies de pequeño, una parte muy importante de tu vida. Y, encima, con éxito. Me siento un gran afortunado, más allá de las lesiones", ha explicado.

"El hecho de haber tenido todos estos problemas, y lo digo de verdad, me ha hecho valorar en todo momento todas las cosas positivas que me han ido pasando. Creo que me ha permitido disfrutarlo", ha zanjado.