"Djokovic es el jugador al que me enfrentado más, pero, para mí, mi mayor rival ha sido Federer": así de sincero se ha mostrado Rafa Nadal durante una entrevista en 'As' al hablar de cómo ha sido su rivalidad con los otros dos miembros del 'Big Three'.

El manacorí destaca cómo le marcó el suizo en sus primeros años de carrera: "Cuando yo llegué al circuito, era Federer el que estaba ahí y fue el primero. En los años en los que yo estuve mejor de mi carrera en todos los sentidos, fueron Roger y Novak. Pero en los primeros, que son los que te marcan de una manera especial, siempre estaba Roger ahí".

De hecho, Nadal considera que él ha sido el que más ha marcado a ambos: "Creo, y no sé por qué, que la rivalidad mía con los dos ha sido más intensa que la que tuvieron entre ellos. No sé cuál es el motivo exactamente, pero siento que así lo percibe el mundo".

"Con Roger tengo claro que es porque fue un contraste muy acusado de estilos y de formas de ver y enfocar el deporte. Y con Novak, claro, ha sido un reto increíble", ha explicado.

Eso sí, a pesar de afirmar que Federer ha sido su mayor rival, Rafa afirma que 'Nole' es el mejor de la historia: "Los números dicen que es el mejor, por lo cual su nivel tenístico también ha sido el mejor y, además, es el que ha conseguido estar más alejado de las lesiones".

"Eso le ha permitido poder mantener su nivel físico, tenístico y mental durante más tiempo. No es una excusa, gracias a eso es el mejor y realmente se ha ganado serlo", ha zanjado.