Toni Nadal confirmó la semana pasada que Rafa estará en Roland Garros. En la mente de todos lo aficionados del tenis está en saber en qué estado llegará, ya que disputaría el Grand Slam después de 4 meses sin competir.

Para disipar esas dudas un mítico de la raqueta y buen conocedor de Rafa como Jo-Wilfried Tsonga ha realizado unas declaraciones donde también menciona al número 2 del mundo.

"Reconozco que Alcaraz sigue jugando muy, muy bien", dijo en 'We Love Tennis'. "Luego tenemos que ver si Rafa estará ahí o no...porque para mí, el favorito es Alcaraz si no está Nadal", añadió.

Para el extenista francés, los catorce títulos de Rafa en París son la prueba definitiva: "Si está Rafa, sigo diciendo que será el favorito".

El pronóstico de Tsonga coincide con el de muchos expertos. Si Nadal consigue hacer un buen torneo en Roma será fundamental, ya que llegaría más rodado a la cita decisiva, donde podría adelantar a Djokovic y ser el tenista más laureado de la historia.