¿Se plantea Rafa Nadal ser entrenador? "Es difícil, no me veo..."

Rafa Nadal ha dejado el tenis y de momento no ha cogido una raqueta. Tampoco se plantea ser entrenador. Aunque eso podría cambiar en el futuro. Así lo ha desvelado en una entrevista a 'NDL Pro-Health', en la que ha repasado cómo es su día a día ahora que no está en las pistas.

"No se sabe. Es difícil. No me veo a día de hoy...", responde a la pregunta de si se convertirá en entrenador.

"Tengo demasiadas cosas como para pensar en eso, pero es cierto que el tenis es una parte de mi vida y no digo que no a lo que pueda pasar en unos años. Mi vida actual es una, no sé la que va a ser dentro de tres o cuatro años", dice el ganador de 22 Grand Slams.

Tras toda una vida dedicada al tenis, Rafa está disfrutando de otras cosas: "Después de tanto tiempo dedicándome a lo mismo, ahora es un período de hacer muchas cosas e ir entendiendo qué es lo que me gusta más o me gusta menos. La adaptación ha sido rápida y ha sido buena y de momento estoy feliz, pero todavía no he sido capaz de establecer una rutina de lo que de verdad tengo que hacer".

"De momento hago un poco de todo. Mantengo algunas rutinas de cuando jugaba al tenis para proteger las rodillas y los hombros, que es lo más peligroso para nuestro deporte, y lo voy acondicionando para cuando decida volver a jugar un poco a tenis, aunque sea de manera distinta, pero que me sirva para estar más o menos listo", explica el extenista español.

Golf y fútbol

Sí practica otros deportes como el golf y el fútbol, dos de sus grandes pasiones: "Me encanta el deporte en general y mi vida ha estado siempre ligada al deporte. Pero me aficioné especialmente al golf cuando era profesional porque era un deporte que me permitía hacer algo que me divertía fuera del tenis y con un riesgo mínimo de lesión. Me encantaba jugar al fútbol y a otras cosas, pero había un riesgo de lesión que tenía que evitar".

"Ahora he jugado al fútbol varias veces. Después de quince años sin jugar, me he vuelto malo, juego de lo que puedo. Normalmente de delantero...", bromea Rafa.