Nick Kyrgios está de regreso al mundo del tenis. El australiano, que llevaba más de cuatro meses sin coger una raqueta para competir, ha hablado en Wimbledon tras derrotar a Gianluca Mager para compararse con otros y para, quizá queriendo o quizá no, olvidarse de Rafa Nadal para mencionar a los "dioses" de las pistas.

"No todo el mundo puede ser como Federer o como Djokovic. Son atletas que se dan una vez en décadas, que inspiran a millones de personas", dice Kyrgios.

Y es que Nick siente debilidad por el helvético y el serbio: "Son como dioses. Los veo así también".

El australiano, eso sí, vuelve a su 'versión' rebelde para hablar de su estilo: "No me presiono. No me importa no ganar Grand Slams. Quizá enfade a mucha gente, pero me da igual. No es su vida, es la mía. Disfruto de mí mismo y eso está bien", habla.

Luego, al ataque: "Quizá sea cosa de este deporte, que es muy limpio y tienes que jugar de una manera de terminada. Me querían imponer eso, me dijeron que jugara como Schwartzman cuando era joven".

"Sé disciplinado, no te salgas mucho de la línea. No pegues mucho el servicio ahí, es arriesgado...", prosigue.