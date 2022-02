Novak Djokovic ha hablado sobre la situación actual de Rafael Nadal tras haberse proclamado recientemente flamante campeón del Abierto de Australia ante Daniil Medvedev, convirtiéndose en el tenista con más Grand Slams de todos los tiempos.

El de Manacor ya suma 21, por delante de los 20 de Roger Federer y Novak Djokovic. Precisamente el serbio se ha rendido ante Nadal: "Enhorabuena a Rafa, tuvo una actuación increíble. Es un luchador asombroso".

"Tengo toneladas de respeto hacia él y no quiero desmerecer en absoluto su victoria, independientemente de que yo no participara en el torneo", añadió el número uno del mundo.

Djokovic valora mucho todo lo que ha conseguido el tenista español: "Como dijo él, una de las victorias más grandes de su vida dadas las circunstancias y volviendo de una lesión".

No obstante, reconoce que no fue nada fácil para él no haber podido estar allí presente, luchando también por conquistar su 21º Grand Slam: "Claro que no fue agradable para mí ver el torneo desde la distancia"

"Me decepcionó la forma en la que terminó mi corta estancia en Australia y que tuviera que abandonar el país sin disputar el Grand Slam", sentenció.

Hace unos días, Djokovic ya desveló cómo vivió la final del torneo: "Me fue muy difícil verla. Yo era muy neutral, no iba a animar a nadie porque yo deseaba muchísimo estar allí. Pero fui animado por diversas circunstancias. Mi esposa estaba animando a Medvedev, mi hijo Stefan animando a Rafa y por cada punto que hacía, se ponía a saltar alrededor".

"El chico me preguntó hace unos días qué donde iba a ser el próximo torneo que iba a jugar Rafa Nadal y en el que yo también estuviera. Le dije que ojalá que pronto, pero le pregunté que por qué me lo decía. Me respondió que 'deseaba mucho conseguir una foto con Rafa'", indicó.

Parece obvio que ambos tenistas se guardan un respeto mutuo. Nadal se pronunció con respecto a la polémica por el culebrón del 'Caso Djokovic': "Lo digo y lo repito cada uno toma sus decisiones y convive con ellas. Ojalá que la pandemia mejore en todos los sentidos, que deje de haber muertos y acabe el desastre y que se termine este horror y con ello se vacune o no que Novak pueda jugar. No para Novak o para el tenis sino para el mundo en general".

"Estamos hablando de cosas pequeñas dentro de un mundo que ha sufrido en todos los sentidos. La discusión en mucho más amplia de lo que se pueda afectar a una persona u otra. Somos simplemente personas en un mundo que está afectado de manera global por la peor pandemia en muchísimos años. Avancemos en ello para que tengamos una vida lo más normal y lo más feliz posible y si eso hace que Novak pueda jugar los Grand Slam aunque no esté vacunado, bienvenido sea", señaló el de Manacor.