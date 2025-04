Novak Djokovic, como nunca lo habías visto: ¡Ojo al brutal enfado en Masters 1000 de Madrid!

Novak Djokovic ha llegado a la capital de España para disputar el Mutua Madrid Open. Se trata de la primera participación del tenista serbio desde 2022 cuando realizó su última presencia en la arcilla de la Caja Mágica.

Por aquel entonces, un jovencísimo Carlos Alcaraz, quien este año finalmente no jugará en Madrid, consiguió vencerle en semifinales con tan solo 19 años. Curiosamente, el murciano venció en los cuartos de final a su compatriota y referencia tenística, Rafael Nadal.

El inicio de Djokovic en Madrid no ha sido ni mucho menos agradable, tal y como se ha visto en un vídeo viral en las redes sociales. En él, se puede ver al tenista serbio perdiendo los estribos en un entrenamiento en las pistas de arcilla del recinto de la Caja Mágica.

"P*** deporte, P*** tenis y p*** todo", maldecía Novak Djokovic en el vídeo viralizado en las redes sociales. El actual número 5 del ranking ATP estaba ejercitándose con el francés Arthur Fils quien por su parte es actualmente el decimocuarto mejor jugador del circuito.

El camino de 'Nole' para el título número 100 de su trayectoria deportiva comienza este sábado 26 de abril. El serbio se enfrentará al italiano Matteo Arnaldi en su debut en la tierra batida madrileña. Djokovic ha vencido en Madrid en tres ocasiones: 2011, 2016 y 2019.

Andy Murray rubbing off on Novak Djokovic during his practice session in Madrid:

"F*** this sport, f*** tennis, f*** everything" 😭😭😭😭

pic.twitter.com/BN9pJJ9Qz4