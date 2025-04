La sentencia de Rafa Nadal sobre el 'caso Sinner'

Tras tres meses de sanción en los que apenas ha habido novedades en el ranking ATP, Jannik Sinner, el número 1 del mundo, volverá a las pistas en el Masters 1000 de Roma.

El italiano volverá a jugar en casa después de que diese positivo en clostebol en dos controles antidopaje positivos la temporada pasada y tras acordar su sanción con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Durante una entrevista en 'The Telegraph', a Rafa Nadal le han preguntado por el caso y cómo se manejó por parte de los distintos organismos.

"Si no me equivoco, la sentencia lo que hace es declararle inocente. Está claro que todo lo sucedido no ha sido bueno para el tenis, pero en la vida ocurren accidentes como este", ha arrancado el ya extenista.

Nadal está convencido de la inocencia de Sinner: "Creo en Jannik, estoy totalmente convencido de que nunca ha querido hacer trampas ni obtener ventaja respecto a los demás con ninguna sustancia. Es una persona con muy buena moral".

Eso sí, no duda de la AMA... y pone el foco en los criterios: "Con esto, no quiero poner en duda la sentencia. Hay protocolos que tenemos que seguir y si se quieren cambiar, hay que trabajar para hacerlo. Para mí, el caso está cerrado".