Ya se ha confirmado la noticia. Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open que ya ha arrancado esta semana. Él mismo se ha encargado de confirmarlo en una rueda de prensa celebrada en la mañana de este jueves.

El español, número tres del mundo, se lesionó en la final del Conde de Godó contra Holger Rune: en el segundo set sufrió un desgarro en el aductor de la pierna derecha y tuvo que ser atendido por los fisios. Las pruebas de esta semana han confirmado la lesión.

"He hecho todo lo posible para estar, pero hay que escuchar el cuerpo. Madrid es muy ilusionante, pero no han salido las cosas como yo quería para jugar aquí. No tomaremos riesgos de cara a futuro. Si jugaba iba a estar jodido más tiempo de la cuenta", ha dicho el murciano.

"Creo que hemos tomado la decisión correcta. Intentaré descansar y estar listo lo más pronto posible", dice.

Sí estará presente en Roland Garros, que empieza justo dentro de un mes, el 24 de mayo: "En una semana volveré a entrenar poco a poco. No quiero adelantarme a nada, para Roland Garros estaremos seguro. Y el objetivo es estar en Roma".

También llegó lesionado a Roland Garros 2024

El año pasado, campeón en Roland Garros, también llegó lesionado al torneo. En aquella ocasión en el antebrazo. "Estoy menos preocupado que el año pasado para Roland Garros. Tenía muchas dudas por la lesión del antebrazo. Sé que voy a volver más fuerte. Ojalá se dé como el año pasado, pero lo que tengo claro es que esto lo vamos a recuperar lo antes posible", ha explicado Carlitos en la rueda de prensa.

"Es un palo muy duro, pero lo he aceptado muy bien. Las cosas pasan por algo. Me jode no poder jugar aquí en Madrid delante de mi gente. Habrá otros momentos. Volveré más fuerte. No he estado de bajón, no he estado anímicamente mal. Lo he aceptado muy bien. Pongo toda mi energía en recuperar", apuntó el número 3 del mundo del tenis.