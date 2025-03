Nadal señala el partido que volvería a jugar: "Quizás sería la final de..."

La leyenda de Rafa Nadal siempre estará vigente en la historia del tenis. El manacorí se dedica a la dirección de su academia desde que dijera adiós al deporte de raqueta hace poco menos de medio año. Sin embargo, sus palabras siguen dando que hablar, sobre todo cuando recuerda momentos importantes de su carrera.

Nadal ha desvelado qué partido volvería a jugar si tuviera la oportunidad. El catorce veces campeón de Roland Garros tiene uno guardado en su memoria: "Si pudiera volver a jugar un partido, quizás fuera la final de Australia 2014. A ver si no me lesiono".

Rafa perdió aquella final ante el suizo Stan Wawrinka en cuatro sets después de haber eliminado a Roger Federer en tres sets con un tenis sublime. Nadal era el gran favorito pero una lesión en la espalda le obligó a jugar mermado y no pudo superar a Wawrinka.

El español también señaló los aspectos que más echa de menos de la élite del tenis: "La adrenalina, los nervios prepartido y la sensación de salir a la pista. Es algo difícil de encontrar fuera del mundo del deporte".

Sin embargo, las dudas surgieron en Nadal a la hora de determinar a qué se hubiera dedicado si no hubiera sido tenista: "No tengo ni idea. Por suerte o por desgracia, empecé demasiado joven, cuando aún no me imaginaba mi vida de otra manera que no fuese siendo tenista".

Consejos a tener en cuenta

Rafa también quiso hablar para todos aquellos jóvenes que piensan algún día en labrarse su futuro como jugadores profesionales de tenis: "Les diría que se esfuercen cada día en mejorar, esto es lo primordial. La gente que tiene éxito es la gente capaz de estar en continúa mejoría".