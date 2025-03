Rafa Nadal 'bendice' a la nueva joya del tenis: "¡Sigamos soñando!"

El tenis femenino tiene un nombre propio esta semana: Alexandra Eala. La jovencísima filipina está siendo al gran sorpresa del Masters 1000 de Miami por actuaciones como la de este miércoles.

Eala, después de vencer a Jelena Ostapenko y Madyson Keys, se clasificó para semifinales tras vencer a la número 2 del mundo, Iga Swiatek, en dos sets.

La tenista de solo 19 años se formó en la Academia de Rafa Nadal y, tras consumarse su victoria, el manacorí tuvo unas bonitas palabras hacia ella en redes sociales.

"Estamos muy orgullosos de ti, Alex ¡Qué torneo tan increíble! ¡Sigamos soñando!", escribió Nadal en 'X'. Apunten su nombre ya que promete dar tardes de gloria.

👏🏻 We are extremely proud of you, Alex.

What an incredible tournament! Let’s keep dreaming! 💪🏼 https://t.co/OlQXYRjO4f