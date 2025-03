Así inspiró Rafa Nadal a Marc Márquez: "Estaba en el sofá con el brazo completamente escayolado..."

El próximo 21 de abril Madrid acogerá la gala de los Premios Laureus donde Marc Márquez puede ser uno de los grandes protagonistas.

El de Cervera está nominado en la categoría de mejor regreso del año por su 2024 con Gresini, más allá de que esté siendo el mejor de MotoGP en el arranque de la presente temporada.

En una entrevista con la propia organización, el octocampeón del mundo ha hablado sobre las personas que le han inspirado para volver con más fuerza. Y entre todos, tiene claro que Rafa Nadal es el más destacable.

"Por supuesto que en el deporte tenemos muchos regresos y grandes inspiradores, pero para mí, Rafa Nadal fue una verdadera inspiración", ha explicado.

Y es que cuando peor estaba Marc, después de pasar cuatro veces por quirófano tras su caída en Jerez 2020 y con la duda de si podría volver a ser competitivo, vio a Rafa Nadal remontando un 2-0 en contra ante Daniil Medvedev en la final del Open de Australia 2022.

"Recuerdo exactamente el día que estaba jugando en el Open de Australia y ganó después de muchas lesiones. Estaba en mi casa, en el sofá, con el brazo completamente escayolado y me dije: 'lo haré también'. En muchos días y muchos momentos, Rafa Nadal ha sido una gran inspiración", ha recordado.

"For me, @RafaelNadal was a real inspiration."@marcmarquez93 - Laureus World Comeback of the Year Nominee - remembers the 2022 @AustralianOpen very well 💪#Laureus25 | @MotoGP | #AusOpenpic.twitter.com/596nxR1Yvo