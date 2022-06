Rafa Nadal ha preocupado a todos en medio de Roland Garros. Antes de su partido contra Novak Djokovic afirmó que podría ser su último partido en este torneo, en el que ha reinado en trece ocasiones y ahora va en busca del catorce. Y el tenista español ha insistido en que tras el torneo lo explicará todo.

"Yo siempre he tenido las cosas claras. Aceptar las cosas cómo vienen. En ningún momento tengo la intención de que parezca una despedida. Lo que pasa es que hay una realidad que a día de hoy pues es lo que es, y lo que puede pasar... Nosotros seguiremos trabajando para buscar soluciones a lo que ocurre aquí abajo", ha dicho Nadal en declaraciones a 'TVE'.

Espera poder volver, pero insiste en que es un momento difícil: "Yo confío y espero poder volver. Lo que pasa es que falta un año y es evidente que estos últimos meses, ya no estos últimos tres, diría que desde el año pasado están siendo difíciles".

"El día a día con todo lo que conlleva está siendo difícil, ya no por el esfuerzo que a mí me supone, sino también por mantener la competitividad, que al final yo juego por estar competitivo, que es lo que realmente me hace feliz. Vamos a disfrutar del momento y después de aquí seguiremos pensando en las cosas que hay que mejorar. La ilusión es seguir", ha finalizado.

Nadal disputa este viernes las semifinales ante el alemán Alexander Zverev. En cuartos jugó un auténtico partido ante Novak Djokovic, derrotándole en cuatro sets ya de madrugada. Reconoció posteriormente que había jugado su mejor tenis de los últimos cuatro sets.

Y en la entrevista posterior le insistieron en que no dejara Roland Garros. "Sólo puedo decir que nos vemos este viernes", sonreía el trece veces ganador en la tierra parisina.

De momento Nadal está centrado en el partido de semifinales y en buscar el número 14. Pero tras ello parece que habrá un anuncio importante. "Ya lo entenderéis", dijo Nadal en sala de prensa. Ojalá esas explicaciones lleguen después de conquistar una vez más Roland Garros.