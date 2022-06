Rafa Nadal, una vez más, ha vuelto a sobrepasar las barreras de lo humano. Hace apenas un mes, el manacorí no podía ni andar y este martes, tras un durísimo partido el domingo ante Félix Auger-Aliassime, derrotó en cuartos de final de Roland Garros al número 1 del mundo, Novak Djokovic.

El 13 veces ganador de la arcilla de París aseguró en la previa que podía ser su "último partido" en el torneo, pero volvió a sorprender al mundo con un tenis superlativo ante el mejor del mundo.

No se sabe cuánto le quedará a Rafa ni cómo terminará su carrera, pero este viernes jugará una vez más una semifinal de su torneo fetiche.

Analizando su situación, así como su futuro, Toni Nadal se mostró muy contundente en una entrevista en la 'Ser'. "¿Hay ganas de destronar a Nadal? Destronarlo creo que sí", señaló el tío y exentrenador del número 5.

"Lo hemos visto con el fútbol, el Madrid no tenía nada que hacer contra el PSG, Manchester City y ganó. La gente que lucha normalmente suele estar siempre ahí. Y Rafael es un luchador. ¿Hay ganas de destronar a Rafael? Ni me lo planteo", explicó.

Seguidamente, pidió que no den por muerto a su sobrino: "Sé que es normal... la gente quiere ver a una nueva figura pero también dices 'no me des por muerto tan pronto porque no soy un tipo acabado'. Yo me limito a constatar una realidad que vi cuando la gente decía que Rafael ya no tiene opciones de ganar en Roland Garros, pero yo creo que cuando sale a la pista, si está mínimamente en condiciones, es un rival a tener en cuenta".

"¿El último Roland Garros de Rafa Nadal? Quiero creer que no. A mí las despedidas no me gustan, no me imagino a mi sobrino despidiéndose del tenis. Sé que el viernes cumple 36 años y antes en esa edad prácticamente todo el mundo estaba retirado", añadió.

El síndrome de Müller-Weiss lleva castigando el tobillo de Nadal desde hace meses, pero será él quién decidirá cuándo decir 'basta': "Hoy en día se ha alargado un poco más la edad de los jugadores pero muy lejos no se está. Va a depender de Rafael. Mientras se encuentre competitivo... seguirá. Si los problemas se vuelven más duros y no tienen solución, evidentemente no creo que disfrute de ir cada día al límite".

Sobre la ya más que creciente comparación con Carlos Alcaraz, Toni pidió prudencia al respecto: "Creo que vosotros vais un pelín rápido. Carlos es un grandísimo jugador y creo que va a ser número 1 del mundo. Es muy bueno pero he visto que parte de la prensa ha dado por acabado a Rafael, acabado y sustituido. Comparar a Alcaraz con Nadal es precipitado. Que dentro de 10 años Alcaraz ha conseguido lo mismo que Rafael... es posible".