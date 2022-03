Gael Monfils nos ha dejado una de las imágenes más peculiares hasta el momento del torneo Masters 1.000 de Indian Wells. El tenista francés no dudó a la hora de vacilar al número uno del mundo, Daniil Medvedev, tras observar cómo destrozaba su raqueta contra el suelo al perder los papeles.

El tenista francés cogió su toalla y 'limpió' irónicamente la zona del suelo de su lado de la pista tras los golpes del ruso. Su objetivo, totalmente cumplido, porque logró desesperar al tenista rival con sus mofas y sus extraños saques. Su reacción ya se ha hecho muy viral en redes sociales.

Medvedev partía como claro favorito, pero tras llevarse el primer set por 6-4, Monfils consiguió desquiciar a su rival y remontó el encuentro haciéndose con las dos siguientes mangas, 3-6 y 1-6.

Además, caer eliminado en dieciseisavos de final del torneo, le cuesta a Medvedev perder su posición en el puesto número uno del ranking ATP. Novak Djokovic recupera el lugar que perdió hace apenas unas semanas sin ni siquiera haber podido viajar a Estados Unidos por no estar vacunado.

Carlos Alcaraz ya espera a Gael Monfils en octavos de final, en lo que promete ser un gran partido. Dos estilos muy diferentes y el francés casi dobla la edad al español, que llega en un estado de forma envidiable y quiere seguir alargando su buena racha.

The man can do it all 😂#IndianWells | @Gael_Monfils pic.twitter.com/PpcDNqaDXk