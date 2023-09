Es una de las preguntas más típicas en el tenis y que más respuestas dispares ofrece: ¿Cómo sería el tenista perfecto?

Teniendo en cuenta aspectos claves del juego como el saque, el resto, el revés o el juego en red, Daniil Medvedev se ha aventurado a dar el suyo.

Entre sus respuestas, como no podía ser de otra manera, destacan los nombres de Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer, mientras que llama la atención de Nick Kyrgios en dos registros.

Drive : "Voy con Roger Federer, me quedo con Roger. Simplemente, porque su derecha es realmente buena, diría que es su mejor tiro, también por la manera en que ejecuta ese golpe. Si le das tiempo para invertirse con ese tiro y te busca el revés, entonces estás en un problema".

Revés : "Voy con Dominic Thiem, me encanta la manera que tiene de realizar ese golpe, la forma en la que empuja la pelota y la coloca encima de la línea, es espectacular y muy efectivo".

Servicio : "Me quedo con Nick Kyrgios. Por muchas cosas, empezando por la altura que coge cuando se lanza la bola, es uno de los mejores saques de todos los tiempos. La potencia y la precisión que gana con es disparo es descomunal, probablemente el mejor que yo haya visto".

Resto : "Tiene que ser Novak Djokovic, no hay otra opción. La forma en la que ido mejorando este golpe a lo largo de su carrera es simplemente irreal".

Slice : "Aquí me vas a dejar que diga dos nombres. En primer lugar, Steve Johnson. A lo largo de su carrera creo que nunca le gustó mucho jugar con el revés liftado y, quizá por eso, acabó mejorando tanto su golpe de slice. Cualquier partido suyo verás que solamente le pega de cortado, busca ponerla dentro. El otro sería Roger Federer, porque es increíble".

Juego en la red : "Aquí repito con dos nombres: Nick Kyrgios y Roger Federer. He jugado varias veces contra ambos y, por experiencia propia, puedo decir que cuando cualquiera de ellos se va hacia la red es muy difícil responder de alguna forma contra ellos".

Toque : "Corentin Moutet, tiene un toque de pelota realmente bueno".

Velocidad : "Aquí voy a quedarme conmigo, aún sabiendo que Carlos Alcaraz es increíblemente rápido, es pura velocidad, diría que es el más rápido que he visto en toda mi carrera. Pero me encanta mi manera de correr, así que me elijo a mí mismo".

Flexibilidad : "Novak Djokovic, aquí tampoco hay ningún tipo de duda. La manera en la que resbala sobre la pista muchas veces, siendo capaz igualmente de conectar el golpe que desea, es simplemente asombroso".

Fortaleza mental : "Por supuesto, Rafael Nadal. Podría haber elegido también a Rafa para el apartado de la mejor derecha pero, al ser zurdo, he pensado que no sería justo. Así que me quedo con su fortaleza mental, por cómo lo ha demostrado en tantos partidos que ha ganado de esta manera. Podría escoger también a Roger Federer o Novak Djokovic, cualquiera de los tres, pero en este sentido me quedo con Rafa."